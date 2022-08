Hobbygärtner pflanzen bundesweit Soja an

Bad Mergentheim. Die Universität Hohenheim startete zusammen mit dem Tofuhersteller Taifun eine Neuauflage des Citizen-Science-Projekts „1000 Gärten“. Bundesweit bauen dieses Jahr Hobbygärtner Soja an und begleiten dessen Entwicklung von der Aussaat bis zur Ernte. Die Naturschutzgruppe Taubergrund ist dieses Jahr auch dabei und säte, bearbeitete und erntete zehn verschiedene Sojasorten im kleinen Demogärtchen im Bad Mergentheimer Schlosspark.

Soja aus heimischem Ökolandbau mit hervorragender Umweltbilanz und in guter Qualität – das geht, wenn man passende Sorten hat. An diesem Ziel arbeiten die Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim in Stuttgart und der Tofuhersteller Taifun in Freiburg. In ihrem Projekt „1000 Gärten“ luden sie nun zum dritten Mal Hobbygärtnerinnen und -gärtner in ganz Deutschland zum Mitmachen ein. Zum ersten Mal wurde dabei nicht nur Soja-Saatgut verschickt, sondern auch Saatgut für Blühpflanzen, die zwischen die Sojareihen gesät wurden. Es sollte ein blühendes Soja-Experiment entstehen, das Insekten Nahrung bietet, den Boden schützt und gleichzeitig Daten für die Pflanzenforschung der Universität Hohenheim einbringt. Je vielfältiger die Gärten, desto wertvoller die Daten, die anschließend wissenschaftlich ausgewertet werden: Welche Sojasorten gedeihen in welchen Regionen Deutschlands am besten? Welche Rolle spielen klimatische Bedingungen? Und ganz besonders: Wie beeinflussen Blühstreifen die Soja- und damit die Tofuqualität? „Leider war es so“, berichtet Tillmann Zeller von der Naturschutzgruppe, „dass nur die Blühpflanze Gelbsenf auflief, jedoch der Frauenspiegel nicht erschien“. Das Ziel lautet: Blühpflanzen zu finden, anhand derer sich der Sojaanbau noch ökologischer gestalten lässt, und Sojasorten zu entwickeln, die sich für den ökologischen Anbau in Deutschland eignen und somit unabhängig machen von Soja-Importen und globalen Saatgutkonzernen.

Dass die Umweltbilanz von weltweit in Monokulturen angebautem Soja oft katastrophal aussieht – daran ist nicht die Bohne schuld. Es geht auch anders: Soja kann erfolgreich in Deutschland angebaut werden. Als Teil einer sinnvollen Fruchtfolge und ohne chemisch-synthetische Spritzmittel. Nötig sind dafür die richtigen Sorten. Wenn Soja in Deutschland heimisch werden soll, braucht man dafür neue, besser an das hiesige Klima angepasste Sorten. Sojapflanzen lieben Wärme – aber welche Sorten gedeihen in welchen Regionen Deutschlands am besten? Welche Sorten bringen auch bei kühlerem Wetter noch guten Ertrag? Und aus welchen entsteht der beste Tofu?

Diese Fragen sind nicht im Labor zu beantworten. Auch nicht so einfach auf einem Versuchsfeld der Universität. Für die Antworten braucht es die Erfahrungen vieler Menschen, in den verschiedensten Gärten und Regionen. Die Naturschutzgruppe ist gespannt auf die regionalen Ergebnisse.

Wenige Sojapflanzen wurden zeitgleich im Füsilierweg angesät und diese Pflanzen erschienen später, trotz der räumlichen Nähe. Lediglich fünf m² Fläche des Gärtchens wurden für den Testanbau von Sojakreuzungen benötigt.

Ab der Saat Mitte April bis zur frühen Ernte Mitte August brauchte Tillmann Zeller regelmäßig etwas Zeit, um den Versuch betreuen zu können. Sojabohnen bestehen zu einem großen Teil aus hochwertigem Eiweiß (Protein). Insbesondere für die Herstellung von Tofu ist es wichtig, dass sie mindestens 43 Prozent Protein enthalten. Es gibt zwar auch Genotypen (Linien) mit deutlich höheren Eiweißgehalten, bislang zeigen diese allerdings immer eine negative Beziehung zum Ertrag: Das heißt, dass die sehr eiweißreichen Typen weniger Ertrag erzielen. Sehr schön wäre es, Genotypen zu finden, die bei einem hohen Eiweißgehalt trotzdem einen hohen Ertrag bringen.

In allen Gebieten Deutschlands wurden im letzten Versuch mit der Standardsorte Taifun 3 Proteingehalte von mehr als 45 Prozent erzielt. Dabei gibt es – wie beim Ertrag – deutliche Unterschiede zwischen den Gärten. Die Ursachen dafür können Boden, Wasser und Temperatur sein, aber auch, wie gut die Impfung mit den Knöllchenbakterien war. Mit dem Saatgut wurden Knöllchenbakterien (Bradyrhizobium japonicum) geschickt, mit denen Sojasaatgut vor der Aussaat geimpft werden muss. Jede Leguminose lebt nämlich in Symbiose mit genau einer Bakterienart. Die Pflanze versorgt die Bakterien mit Zucker und Mineralstoffen. Im Gegenzug binden die Bakterien Stickstoff aus der Luft und stellen ihn der Pflanze zur Verfügung. Das Saatgut ist zwar vorgeimpft, aber etwas gab es dennoch zu tun: Direkt vor der Aussaat wurde Sand mit dem Tütcheninhalt gemischt und dann der Tütcheninhalt auf die Samentütchen verteilt. Die Samen in den Tütchen vorsichtig geschüttelt, so dass sich die Bakterien gut verteilten. Dann wurden die Samen gesät und der Bakterien-Rest noch als Zugabe in die Rille geschüttet.

Bei der jetzigen Ernte wurde die Anzahl der Etagen mit Hülsen am Haupttrieb, die Hülsen je Pflanze und die Bohnen je Hülse ermittelt. Hierbei gab es große Unterschiede zwischen den Sorten.

Es folgt jetzt eine längere Phase, in welcher die Ernteproben im Labor untersucht werden und die Vegetationsdaten ausgewertet werden. Die Naturschutzgruppe Taubergrund ist gespannt darauf zu erfahren, wie sich die Tauber-Region für den Sojaanbau eignet und wie die hiesigen Pflanzen trotz der extremen Dürre qualitativ abgeschnitten haben.