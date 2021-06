Bad Mergentheim. Unter dem Motto „Merci Udo“ singt Michael von Zalejski an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Hits und Chansons von Udo Jürgens. Michael von Zalejski versteht es auf faszinierende Weise, den Zauber und Sog der Udo-Jürgens-Songs zu entfalten. Pur am Klavier, mit großer Musikalität und einer Stimme, die Emotionen weckt, nicht zuletzt, weil sie dem großen musikalischen Vorbild verblüffend nahekommt.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Es besteht für den Zugang in die Wandelhalle keine Testpflicht. Während der Veranstaltung ist eine Maske zu tragen. Einlass mit Getränkeverkauf ist bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten, beim Gästeservice im Haus des Gaste, bei der Tourist-Information sowie an der Abendkasse.