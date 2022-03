Historie wird wegen Gartenschau verlagert

Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keine Leserbriefe mehr zu schreiben, weil es zu viele Themen gibt, die wert wären, hinterfragt zu werden und sie dann keiner mehr mit dem Kopf, sondern nur noch mit den Augen liest.

Aber einen „Kopfleser“ hab ich noch: Die Endgültigkeit der Ratsentscheidungen. Jetzt beginnt man schon, die Historie wegen der geplanten Gartenschau umzulagern, für viele Generationen fest zu legen, unverrückbar zu machen und dies als Gemeinde-Geschichte geschrieben zu haben „im Jahres des Herrn 2022“.

Der „Gän(z)Markt-Brunnen wird versetzt und somit der Gänsmarkt endgültig für Fahrzeuge unpassierbar gemacht. Ich hoffe nur, dass diese Posse zur Einweihung des neuen Standorts auch historisch mit Gänsen und deren Mägden dargestellt wird plus Gänsebraten mit Knödel – von wegen der Historie. Und das schon lange gewünschte öffentliche WC wegen der Bedürfnisse bitte nicht vergessen.

Aber hallo, wenn schon, warum gräbt man ihn nicht ganz auf, den Gänsmarkt und macht Parkraum drunter. Das ist mein Ernst. Beim Ledermarkt rein und durch die Kirch- und Holzapfelgasse mit Blitzer in der Holzapfelgasse wieder raus. „Zwei mal Gold“. Parken oder zu schnell, irgend einer muss wohl . . . Obendrauf, auf dem Gänseplatz, kann man lustwandeln, wer Lust hat oder noch da ist, denn es gibt noch eine Zeit nach 2032, und irgendein Überlebender bringt ja hoffentlich noch Geld in die Kassen. Denn: was juckt es den „Gemeinderatsbaum“- Beschluss“, wenn sich ein Bürger an ihm kratzt.

Hoffen wir alle, dass unseren Kindern und Kindeskindern ,wenn sie dann hier noch leben, das Ganze nicht auf die Füße fällt.

P.S.: Warum macht man dasselbe nicht auch mit dem Marktplatz – „Tiefgarage“?

Der Nutzen für die Anlieger und Gäste wäre bestimmt höher als die Mehrkosten für neue Parkhäuser, und der Gast, sprich Kunde, ist im Zentrum, dort wo der Puls unserer Stadt schlagen sollte. Denn schlägt kein Puls mehr, ist man bekanntlich tot.