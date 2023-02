Hintergründe zum Ukraine-Krieg

Bad Mergentheim. Der FDP-Ortsverband Bad Mergentheim veranstaltet einen Impulsvortrag zum Thema „Ein Jahr Krieg in Europa – Liberale Schlussfolgerungen“. Das „Liberale Forum“ bietet aktuelle Politik aus erster Hand: Referent ist der langjährige Bundestagsabgeordnete Michael Link.

Link wurde 2005 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt und nimmt die Rolle des Europapolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion ein. In der Außenpolitik ist er schon lange tätig. So war er von Januar 2012 bis Dezember 2013 Staatsminister im Bundesministerium des Auswärtigen.

Michael Link spricht am 13. Februar, zum Thema „Ein Jahr Krieg in Europa – Liberale Schlussfolgerungen“. © FDP

Seit März 2022 ist Michael Link Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung. Darüber hinaus ist er der stellvertretende Präsident der parlamentarischen Versammlung der OSZE, dessen Direktor für demokratische Institutionen und Menschenrechte er von 2013 bis 2017 in Warschau war. Seine fachliche Expertise in der europäischen und transatlantischen Außenpolitik, gebündelt mit seinen Erfahrungen, wie auch Wahlbeobachtungen in Europa und den USA, machen Link zu einem profunden Kenner von aktuellen außenpolitischen Themen. Von ihm, so heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, können die Besucher des Vortrags mehr über die Vorgeschichte und Hintergründe des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erfahren. Die Veranstaltung findet am Montag, 13. Februar um 19 Uhr im Hotel Savoy, Erlenbachstraße 17 statt.