Hilfsangebot brauchte eine Ergänzung

Ein Fest für ganz besondere Menschen – unter diesem Motto stand die Jubiläumsfeier „15 Jahre Bad Mergentheimer Tafel-Förderverein“.

Bad Mergentheim. Im Mittelpunkt des von Dietrich Grebbin moderierten Festabends im „Golfplatz-Restaurant“ standen dabei die Frauen und Männer des Tafel-Teams sowie die Mitglieder des Fördervereins. Genau genommen stimmt die Zahl „15“ schon nicht mehr, sind es doch mittlerweile fast 16 Jahre, die der Förderverein und die Tafel bestehen. Die Corona-Pandemie verhinderte die im vergangenen Jahr geplante Feier; sie wurde deshalb nachgeholt. Und sie begann schwung- und stimmungsvoll: Der Chor „Gospeltime“ unter der Leitung von Michael Schlor sorgte mit seinen Liedern für „good vibes“ bei den Festgästen. Den Sängerinnen gelang es, ihr Publikum mitzunehmen und auf einen schönen Abend einzustimmen.

Zum Hintergrund: Wie kam es überhaupt zur Gründung der Tafel und des Fördervereins in Bad Mergentheim? Martin Balz, ein Tafel- und Förderverein-Urgestein, erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung: „Steffen Hertwig (heute OB in Neckarsulm) und ich hatten unabhängig voneinander festgestellt, dass das damals vorhandene Hilfsangebot eine Ergänzung braucht.“ Der Tafel-Gedanke erschien beiden als „geeignetes Instrument, und das wollten wir dann organisatorisch auf die Beine stellen“. Man suchte und fand Mitstreiter, „und so kam es dann 2006 zur Gründung des Tafelladens und des Fördervereins“, berichtete Balz.

Auch die Vorsitzende des Fördervereins, Veronika Kluge, erinnerte in ihrer Rede an die Anfänge: „Zu Beginn der Nullerjahre kam die Tafelidee auf. Überall in Deutschland, und damit auch bei uns in Bad Mergentheim.“ Die Grundidee, Lebensmittelüberschüsse nicht wegzuschmeißen, sondern zu sammeln und an Bedürftige zu verteilen, „fanden auch viele Menschen in Bad Mergentheim und Umgebung richtig“. Die Initiative „ging vor allem von Steffen Hertwig und Martin Balz aus, als Idee stand die Tafel in Höchberg Pate“, erläuterte Kluge. „Dann wurde ein Träger gesucht und mit dem Diakonischen Werk Main-Tauber - damals unter der Leitung von Marlies Lind - gefunden.“ Heute ist Wolfgang Pempe der Geschäftsführer, er war natürlich mit dabei beim Jubiläumsabend, ebenso wie die für die Tafelarbeit verantwortliche Katrin Beuschlein.

„Tafeln zeigen einerseits, dass es Menschen in unserem Land gibt, die nicht mithalten können; andererseits jedoch auch, dass es Menschen gibt, die davor nicht die Augen verschließen und den Betroffenen Engagement und Zeit schenken“, sagte Kluge. Und sie verdeutlichte, dass „von Anfang an klar war, dass die Tafelarbeit nur mit großzügiger Unterstützung durch Spenden geleistet werden kann“.

Schnell 100 Mitglieder

Deshalb sei dann am 22. August 2006 der Förderverein Bad Mergentheimer Tafel gegründet worden, erläuterte Kluge. Aus den zunächst 22 Gründungsmitgliedern „wurden schnell 100, und die sind größtenteils noch heute dabei“. Der Mitgliederbestand ist also weitgehend und seit vielen Jahren stabil. Den ersten Vorstand bildeten der Vorsitzende Steffen Hertwig, seine Stellvertreterin Gertrud Zelinsky (beide waren am Festabend verhindert) sowie Andrea Hausch, Markus Veith und der damalige geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim, Dr. Friedrich Langsam. Nur wenige Jahre später sei dann Volker Herm eingestiegen, der auch im Landesvorstand der Tafeln wirke, wie die Vorsitzende des Fördervereins hervorhob.

„Unser Förderverein hat sich um die Beschaffung eines Kühlfahrzeugs und um Teile der Ausstattung der Verkaufsräume gekümmert und trägt seither den jährlichen Abmangel aus dem Betrieb des Tafelladens“, verwies Kluge auf die übernommenen Aufgaben. Und klar sei: Der Tafelladen verdiene kein Geld, und „ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre der Tafelbetrieb undenkbar“. Damit ging Kluge auf das Tafelteam ein: „Können Sie sich vorstellen, liebe Freunde der Tafel, was alleine das dreiköpfige Leitungsteam leistet?“, fragte sie in die Runde, um sogleich die Erklärung zu geben: „Alle drei – Annemarie Scheckenbach, Monika Wokal und Bärbel Marczinski – arbeiten jede Woche 20 und mehr Stunden in und für die Tafel. Woche für Woche, Jahr für Jahr.“ Und dazu kämen die zahlreichen weiteren „fleißigen Helfer, Fahrer, Beifahrer, die auch allesamt zwischen sechs und zwölf Stunden in der Woche ihren Beitrag leisten und so für den Betrieb des Tafelladens sorgen.“ Alle arbeiten ehrenamtlich, und „dem ganzen rund 40-köpfigen Tafel-Helferkreis wollen wir heute unseren besonderen Dank aussprechen“, sagte Kluge.

Für die Stadt Bad Mergentheim sprach die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Zahn. „Dies ist ein Fest, bei dem die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Vordergrund stehen. Und was müssen Sie alles aufweisen: Organisationstalent, ein stets offenes Ohr für die immer zahlreicher werdenden Kunden, Streitschlichter für die unterschiedlichsten Nationalitäten, Berater für Lebensmittel, die immer öfter nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Und das ist bestimmt noch nicht alles“, sagte Zahn mit Blick auf die vielen ehrenamtlichen Helfer. Und für deren „übermenschliches Engagement, Ihre Geduld und Ausdauer bedanke ich mich im Namen der Stadt und des Gemeinderates“, so Zahn. „Seien Sie versichert, dass wir Ihr Ansinnen auf finanzielle Hilfe immer wohlwollend begleiten, sagte Zahn und überreichte im Namen der Stadt und des Gemeinderates ein Geldgeschenk. Den christlichen Gedanken des Helfens stellte Dekanin Renate Meixner in ihrem Grußwort heraus. Der Gedanke der Nächstenliebe werde bei den Tafeln Realität, betonte die Dekanin. Und so sei es auch nachvollziehbar, dass die Kirche „seit es die Tafeln gibt“ mit im Boot sei. Schon immer habe sich die Kirche für Menschen in Notlagen eingesetzt, und auch Luther habe dies klar formuliert und eingefordert. Dass viele Frauen und Männer in den Tafeln und den Fördervereinen ehrenamtlich wirken, sei gelebtes Christentum.

Ehrungen

Zum Jubiläumfest gehörten natürlich auch Ehrungen langjähriger Mitglieder. Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe übernahm die Aufgabe des Laudators, die für die Tafelarbeit verantwortliche Katrin Beuschlein übergab Weinpräsente, und die Fördervereins-Vorsitzende Veronika Kluge überreichte Blumen. Pempe machte deutlich, dass es heute vor allem gelte, Dank zu sagen für das langjährige Engagement.

Geehrt wurden Ruth Steger (zehn Jahre), Roswitha Adonyi (elf Jahre), Heidrun Beck, Thomas Fibich, Bärbel Marczinski (jeweils 14), Margit Deeg, Anne Kornilov (jeweils 15) sowie Marianne Behnke, Monika Wokal (jeweils 16) und Annemarie Scheckenbach (17 Jahre).

Für den Landesvorstand der Tafeln in Baden-Württemberg ehrte Volker Herm das Tafelladen-Leitungsteam Bärbel Marczinski, Monika Wokal und und Annemarie Scheckenbach mit einem Blumenstrauß für deren langjähriges Engagement in verantwortlicher Position.