Hilfe für Menschen in Not

Bad Mergentheim. Roto Frank Dachsystem-Technologie hat 1500 Euro an die Tafel in Bad Mergentheim gespendet. Damit unterstütze das Unternehmen auch in diesem Jahr die ehrenamtliche Einrichtung, die in Not geratenen Menschen mit dem Verkauf günstiger Lebensmittel durch herausfordernde Zeiten hilft, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Ob Arbeitsplatzverlust aufgrund der Pandemie, eine zu kleine Rente oder andere Umstände: Das Geld reicht bei vielen Menschen häufig nicht aus, um satt zu werden oder gar, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren. „Wir bei Roto haben Glück und stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Mit der Spende an die Tafel möchten wir etwas zurückgeben“, sagte Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Roto Frank Dachsystem-Technologie. Der Dachfenster-Hersteller wolle auf diese Weise außerdem die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen rund um Tafel-Leiterin Annemarie Scheckenbach würdigen. Bei ihrem Besuch der Tafel Bad Mergentheim hatten Christoph Hugenberg und Martin Thumm, Personalleiter bei Roto, neben einem Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro zahlreiche Päckchen Mehl, Zucker, Tee und weitere Lebensmittel dabei. So wird durch die finanzielle Zuwendung die Tafel als Organisation unterstützt, während die Lebensmittel direkt an bedürftige Menschen ausgegeben werden. Auch an die Kinder wurde gedacht: 200 Roto-Nikolaussäckchen sollen – befüllt mit Nüssen, Clementinen und mehr – positive Weihnachtsstimmung in die Region tragen.