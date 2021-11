Hilfe für die Ärmsten der Armen

Bad Mergentheim. „Give One Back“ nennt sich ein von dem aus Bad Mergentheim stammenden Manuel Häußler mitgegründeter Verein, der auf bemerkenswerte Weise eine Hilfsinitiative für Straßenkinder in Bangladesch organisiert hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem sehr erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr in Würzburg (wir berichteten) hat Häußler mit dem Verein „Give One Back“ diese Spendenaktion heuer zur Advents- und Weihnachtszeit auch in seiner Urheimatstadt Bad Mergentheim initiiert, um dort ebenfalls Zuwendungen für Projekte zu Gunsten von hilfsbedürftigen Kindern in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka zu generieren.

Die Aktion „Weihnachtseuro“ ist eine großangelegte Spendenkampagne der Gastronomiebranche, die von Manuel Häußler, der unter dem Namen „Veggie Bros“ selbst zwei Restaurants in Würzburger betreibt, und seinem Geschäftspartner ins Leben gerufen wurde. Eine ganz spezielle Initiative des Vereins „Give One Back“ war die von ihm als Mitvorstand in Gang gebrachte Spendenaktion „Würzburger Weihnachtseuro“ zu Gunsten Straßenkinder in Bangladesch. Dabei konnten in der letztjährigen Weihnachtszeit gemeinsam mit Würzburger Gastronomen sowie zahlreichen privaten und gewerblichen Spendern über 17 000 Euro gesammelt werden. Diese Einnahmen kamen der Partnerorganisation Leedo zugute, mit der Häußler und „Give One Back“ zusammenarbeiten. In der Advents- und Weihnachtszeit hat jeder Gast in den teilnehmenden Restaurants und Cafés die Möglichkeit, freiwillig einen Euro mehr für sein Essen oder sein Getränk zu bezahlen – den so genannten „Weihnachtseuro“. „Dieser Betrag tut wohl keinem wirklich weh, aber in der Summe lässt sich damit Großes bewegen. Die Aktion kann mittlerweile in zehn Städten in ganz Deutschland auf engagierte Partner und Unterstützer zählen, neuerdings auch in Bad Mergentheim“, berichtet Häußler.

Auf sich allein gestellt

Die gesammelten Spendeneinnahmen kommen in vollem Umfang verschiedenen Projekten für Straßenkinder in Bangladesch zugute. Diese Projekte hat Häußler über die letzten Jahre selbst vor Ort in Bangladesch mitbegleitet und besucht sie regelmäßig, zumal er selbst von Sommer 2019 bis Sommer 2021 in Dhaka, der Hauptstadt der südasiatischen Republik Bangladesch, mitsamt seiner Ehefrau lebte, die dort für das UN-Welternährungsprogramm arbeitete. Über 30 Millionen Kinder leben weltweit ohne ihre Eltern und auf sich allein gestellt auf der Straße. Der tägliche Kampf ums Überleben, Gewalt, sexuelle Übergriffe, harte und unwürdige Kinderarbeit, Betteln und Hunger prägen ihren Alltag. „Wir sind davon überzeugt, dass kein Kind unter solchen Umständen aufwachsen darf. Jedes Kind auf dieser Welt braucht Zuneigung, einen Rückzugsort, schulische Bildung und berufliche Perspektiven sowie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, unterstreicht Manuel Häußler.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus diesem Grund unterstützt er mit seinem gemeinnützigen Verein „Give One Back“ verschiedenste Projekte wie zum Beispiel mobile Schulen, ein Waisenhaus, die Versorgung von Straßenkindern mit Lebensmitteln und Kleidung sowie Initiativen zur Beendigung von Kinderarbeit.

„Wer die Aktion unterstützen möchte, kann gerne in den nächsten Wochen in einem der teilnehmenden Restaurants essen gehen und beim Bad Mergentheimer Weihnachtseuro mitmachen. Oder auch eine Spende direkt dem Verein zukommen lassen. Da wir ausschließlich ehrenamtlich aktiv sind und uns engagieren, fließen sämtliche Spenden in vollem Umfang ausschließlich in die Hilfsprojekte“, bekräftigt Häußler.

Teilnehmende Betriebe im Raum Bad Mergentheim sind Boros Ratskeller, Das Schaffers, Europa, Il Mulino, Il Siciliano, Schnitzelhof, Zunftstuben Poseidon, Restaurant Bundschuh am Golfplatz (Igersheim), Gasthaus zur Rose (Stuppach), und Weinstube Lochner (Markelsheim).

Weitere Infos sind unter www.weihnachtseuro.de und www.giveoneback.de sowie über die Non-Profit-Organisation Leedo unter https://leedobd.org (in englischer Sprache) zu finden oder per E-Mail mail@giveoneback.de erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Spenden sind auf das Konto des Give One Back e.V., IBAN: DE76 7909 0000 0000 4925 82, BIC: GENODEF1WU1 bei der VR Bank Würzburg möglich.