Herbstkonzert mit Angela Weiß

Bad Mergentheim. Ein Herbstkonzert mit der Sopranistin Dr. Angela Weiß und dem Kurensemble Bad Mergentheim findet am Freitag, 28. Oktober in der Wandelhalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Begleitet von den Pianisten Zsolt Hosszu und Tamás Darvas vom Kurensemble Bad Mergentheim werden von Dr. Angela Weiß Lieder von Caldara, Gluck und Canzonettas in englischer Sprache von Haydn sowie das bekannte „Caro mio ben“ von Giuseppe Giordani zu hören sein.

Zwischen den Liedvorträgen erfreuen die Musiker das Publikum mit Instrumentalstücken. Zusammen mit dem Kurensemble Bad Mergentheim wird die Sängerin am Ende des Konzerts „Ode an die Freude“ von Beethoven vortragen. Der Eintritt ist für Kur- und Gästekarteninhaber frei.

Gibt am 28. Oktober ein Konzert mit dem Kurensemble: Dr. Angela Weiß. © Gebhard Weiß