Herausragende Leistungen besonders belohnt

Bad Mergentheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für berufliche Bildung der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim wurde unter der Leitung des Vorsitzenden Holger Englert von der Tauberbischofsheimer Firma VS Schülerinnen und Schüler der Gewerblichen Schule für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Bedingt durch die Pandemie wurden zwei Jahrgänge von 2020 und 2021 zugleich geehrt. Die Pandemie habe den digitalen Wandel signifikant unterstützt, zugleich hätten sich auch die Anforderungen an junge Arbeitnehmer verändert, sagte der Vorsitzende. Der Verein sehe seine Aufgabe in der Finanzierung geeigneter Fortbildungsmöglichkeiten.

Im Geschäftsjahr 2021 ermöglichte der Verein für berufliche Bildung unter anderem im Bereich Kfz-Technik 200 Teilnehmerstunden zur Gesellenprüfungsvorbereitung, in Metalltechnik 187 Teilnehmerstunden für die Vorbereitung auf die Gesellenprüfung Sanitär-Heizung-Klima, in der Elektrotechnik 320 Stunden für Vorbereitungskurse der Elektroniker für Energie und Gebäude, in der Körperpflege 432 in überbetrieblicher Ausbildung und der Gesundheit 147 Stunden im Crashkurs Laborkunde. Damit erhielten 92 TeilnehmerInnen in 1286 Teilnehmerstunden eine qualifizierte Zusatzförderung für ihre erfolgreichen und preisgekrönten Abschlüsse.

Oftmals habe der Verein auch das ermöglicht, was gelegentlich in Betrieben oder in der Schule aufgrund äußerer Umstände nicht vermittelt werden konnte, sehr zur Freude der Ausbildungsbetriebe. Auch die Vollzeitklassen wurden bei Ausflügen und Studienfahrten ausschlaggebend unterstützt.

Alle Fördermaßnahmen aber bauten im Kern auf das auf, was die Preisträgerinnen und Preisträger zu ihrem persönlichen Erfolg führte: eigene Motivation zur Bestleistung. Damit rundete Schulleiter Peter Wöhrle die Eingangsreden ab und führte über zur feierlichen Überreichung der Preise.

Im Jahrgang 2020 ehrte der Verein Stefanie Freymüller (Bäckerin bei „Kirchenbäck“ in Dörzbach), Lukas Künzig und Marek Dehner (Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei „Pass Banking Solutions GmbH“ Bad Mergentheim), Jonas Rauch (Elektroniker für Geräte und Systeme bei „adaptronic Prüftechnik GmbH“ in Wertheim), Philipp Sollich (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei „Elektro Service Frank“ in Bad Mergentheim), Martin Düchs (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei Elektro Ullrich in Weikersheim), Constantin Wolfarth (Werkzeugmacher bei „Friedrich Wolfarth in Weikersheim), Bente Hanna Stahnke (Friseurin, „Hair & Styling Zone Christina Reicher“ in Bad Mergentheim), Valeria Schlegel (Medizinische Fachangestellte bei „Dr. med. Christine Löw-Jüttner“ in Lauda-Königshofen) und Lea Hollenbach (Medizinische Fachangestellte bei Kliniken Dr. Vötisch in Bad Mergentheim).

Im Jahr 2021 verdienten sich André Knorsch (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei „Jürgen Kohn Klimatechnik“ in Grünsfeld), Michel Förch (Elektroniker für Geräte und Systeme bei „Data Modul“ in Weikersheim), Sofie Geißler (Friseurin bei „Salon Stemmler“ in Wertheim), Alina Klopf (Friseurin bei „Struwweliese“ in Creglingen), Angelika Stolch (Zahmedizinische Fachangestellte bei „Dres. dent. Wenzel und Votteler“ in Bad Mergentheim) und Paul Schmieg (Fleischer bei „Kronenmetzgerei Schilpp“ in Schrozberg) ihre Preise.

Mit einem Präsent und einer Urkunde wurden diese Abteilungsbesten von Schulleiter Wöhrle und vom Vorsitzenden Englert ausgezeichnet. Nach der Entlastung und der Wiederwahl der Vorstandsmitglieder hatten die Gäste Gelegenheit, die Industrie 4.0-Anlage mit Stephan Lurz sowie die VR-Technologie mit Michael Schurk von der Gewerblichen Schule ausgiebig zu testen.