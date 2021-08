„Herausforderungen sehr gut gemeistert“

Bad Mergentheim. Sie sind gefragte Nachwuchskräfte im Gesundheitswesen: 18 Schülerinnen und Schüler legten ihr Examen an der Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken in Bad Mergentheim ab. Alle haben bereits Anschlussstellen sicher oder gehen weiter ins Studium. Sechs frisch examinierte Physiotherapeutinnen erreichten sogar eine eins vor dem Komma.

Das Wort selbst nahm zwar niemand bei der Abschlussfeier in den Mund, aber die dreijährige Ausbildungszeit des Kurses 24 an der Physiotherapieschule Sanitas stand in weiten Teilen unter dem Einfluss von Corona. Selbst die Zeugnisübergabe fand in diesem Jahr nur in kleinem Kreis im Innenhof des Mittelstandszentrums in Bad Mergentheim statt. Hier sind die Schul- und Gymnastikräume für den theoretischen Unterricht der Physiotherapieschule untergebracht.

Die praktische Ausbildung erfolgt überwiegend in Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Lehrpraxen für Physiotherapie. Insgesamt dauert die staatlich anerkannte Ausbildung drei Jahre und schließt mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung ab. Durch die Corona-Pandemie waren die Praxiseinsätze für die Schülerinnen und Schülern in den vergangenen Monaten nur unter strengen Hygienevorgaben möglich. „Umso mehr freue ich mich, dass Sie unter den schwierigen Bedingungen so viele gute Leistungen gezeigt haben“, lobte Prof. Dr. Ute Vogt, Prüfungsvorsitzende des Regierungsbezirks Stuttgart. „Nehmen Sie ihre Ausbildung als sehr gute Grundlage für einen Beruf, der Ihnen ganz viele Perspektiven bietet, als Start in ihr berufliches Leben!“

Dem schloss sich auch Gabriele Weidner an. „Herzliche Gratulation Euch für die tolle Leistung und euer hohes Engagement in einer schweren Zeit!“, betonte die Kaufmännische Schulleiterin. „Nutzt nun die vielfältigen Möglichkeiten, die die Physiotherapie bietet. Ich wünsche Euch viel Spaß und Erfolg in eurem Beruf!“

Der Physiotherapeutische Leiter Raymond Valk verabschiedete sich mit einem persönlichen Buchgeschenk von seiner „Physio-Long-Covid-Gruppe“. „Ihr habt die Herausforderungen gut gemeistert und sehr viel geleistet, speziell bei der manuellen Therapie. Ich bin unheimlich stolz auf Euch!“ Das Buch „Die kleine Möwe Jonathan“ solle die Absolventinnen weiter begleiten. „Ich sehe Euch alle fliegen, weitersuchen und euren Weg finden.“

Zweimal Traumnote 1,0

Besonders gratulierte er den sechs frisch examinierten Physiotherapeutinnen, die mit Auszeichnungen und einem Geschenk für ihre besondere Leistung geehrt wurden: Linda Ruess und Lisa Hertlein erreichten die Traumnote 1,0; Christina Kämmer, Marina Lupp, Darja Ondrasch und Lena Reichert freuen sich über die Examensnote 1,3. Abschließend bedankten sich die scheidenden Schülerinnen beim gesamten Lehrerteam und allen Ausbilderinnen und Ausbildern für die Unterstützung. Der neue Ausbildungskurs für Physiotherapeuten startet am 1. September. Alle Plätze sind bereits belegt. Bewerbungen für den Kursstart September 2022 werden ab sofort an der Physiotherapieschule Sanitas in Bad Mergentheim angenommen. Kontakt und Info: www.sanitas-Tauberfranken.de. Die Absolventen von Kurs 24: Anna Engelhardt (Röttingen), Leonie Friedlein (Wertheim), Mathilde Gage (Bad Mergentheim), Lisa-Marie Goldschmitt (Wertheim), Claire Haas (Sachsenflur), Henriette Hartsch (Weikersheim), Lisa Hertlein (Dörzbach, Note: 1,0), Jana Hofmann (Weikersheim), Christina Kämmer (Ochsenfurt, 1,3), Marina Lupp (Bad Mergentheim, 1,3), Darja Ondrasch (Assamstadt, 1,3), Lena Reichert (Assamstadt 1,3), Julia Roman (Weikersheim), Linda Ruess (Igersheim 1,0), Bruno Sitterli (Veitshöchheim), Susanne Uttinger (Röttingen), Alina Weinmann (Dörzbach), Josephine Zöller (Faulbach).