Helfende Hände und Wohnraum gesucht

Bad Mergentheim. Stadt und Arbeitskreis Asyl brauchen bei der Betreuung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine helfende Hände, PCs, Mobiliar und Wohnraum für mitgebrachte Haustiere. Mit konkreten Hilfsaufrufen wenden sie sich an die Bürgerschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So werden derzeit vor allem Wohnraumangebote für Einzelpersonen oder Familien mit Haustieren gesucht. In der vergangenen Woche hatte die Stadt auf www.bad-mergentheim.de eine Wohnraumbörse eingerichtet. „Dass hier bereits viele Meldungen eingegangen sind – manche davon sogar gleich mit mehreren zur Verfügung stehenden Wohneinheiten – zeigt die große Betroffenheit und Hilfsbereitschaft vor Ort“, sagt Ordnungsamtsleiter Christian Völkel.

So wurden bereits drei Häuser, fünf Zimmer und 19 Wohnungen gemeldet, in der Geflüchtete kostenfrei oder für geringes Geld einziehen können. Eine Herausforderung besteht jedoch darin, Unterkünfte zu finden, die auch den teilweise mitgebrachten Haustieren offen stehen. Dabei geht es überwiegend um Hunde oder Katzen. Die Koordinationsstelle der Verwaltung, die alle Wohnraumangebote entgegen nimmt, ist per E-Mail an mgh-hilft@bad-mergentheim.de oder telefonisch unter 07931/ 57-3405 erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die im Ordnungsamt angesiedelte Ausländerbehörde der Stadt Bad Mergentheim ist derzeit vor allem mit der Erstregistrierung der geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer befasst und muss dabei unterschiedliche Verfahrenswege berücksichtigen: Wer länger bei Bekannten oder Verwandten unterkommt, kann gleich vor Ort bleiben; alle weiteren Ankünfte versucht die Stadt in die gemeldeten Unterkünfte zu vermitteln. So soll vermieden werden, die Kriegsvertriebenen noch einmal zur Landeserstaufnahmeeinrichtung weiterschicken zu müssen.

Die Stadtverwaltung weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Geflüchtete immer dann, wenn sie in einer bereitgestellten Unterkunft nur kurzfristig – beispielsweise nur wenige Wochen – unterkommen können, aus Eigeninteresse an die Landeserstaufnahme weiterverwiesen werden müssen. Dies sei auch eine wichtige Information für alle, die Wohnraum bereitstellen.

Es brauche eine längere Unterkunft, um den Flüchtlingsstatus mit entsprechenden Leistungen vor Ort zu erhalten. Bislang sind nach Erhebungen der Stadt in Bad Mergentheim rund 180 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen, die meisten hatten direkte Verbindungen in die Kurstadt. „Dennoch müssen und werden wir uns mit Blick auf das Kriegsgeschehen auf die Aufnahme weiterer Menschen vorbereiten“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Er ruft die Einwohnerinnen und Einwohner Bad Mergentheims erneut zur Mithilfe auf und zeigt sich „tief beeindruckt“ von der bisher gezeigten Hilfsbereitschaft. „Es wird weiterer Wohnraum dringend benötigt!“, sagt Glatthaar.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Fast rund um die Uhr im Einsatz ist dieser Tage auch der Arbeitskreis Asyl. Horst Hoffmann bittet im Namen der Ehrenamtlichen vor allem darum, dass funktionsfähige und möglichst zeitgemäße PCs gespendet werden. „Außerdem brauchen wir Helferinnen und Helfer, die bei Möbeltransporten und beim Auf- und Abbau von Möbeln helfen“, bittet er um Unterstützung. Ein Transporter ist bereits vorhanden.

Dieser Einsatz ist deshalb notwendig, weil einige bereitgestellte Wohnungen noch unmöbliert sind. Deshalb wird auch zu Spenden von Mobiliar aufgerufen. Dieses sollte jedoch unbedingt erst nach Bedarfsklärung und Absprache bereitgestellt werden. Wer PCs oder Mobiliar spenden oder beim Arbeitskreis Asyl mit anpacken möchte, wendet sich direkt dorthin, am besten mit einer E-Mail an ak-asyl-mgh@t-online.de. stv