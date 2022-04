Das damals so genannte „Fräulein Oberlehrerin Wunderlich“ hat 38 Jahre lang „über 1000 Kindern den Anfangsunterricht gegeben und sich durch ihr freundliches und mütterliches Wesen die Herzen aller erobert“, hieß es in einem Nachruf in der Tauber-Zeitung, als sie 1953 zu Grabe getragen worden war.

