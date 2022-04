Helene Wunderlich ist die erste Ehrenbürgerin

In Bad Mergentheim und den Stadtteilen gibt es neben vielen Ehrenbürgern auch eine Ehrenbürgerin: die Markelsheimerin Helene Wunderlich.

Markelsheim. Ist das wirklich wahr, dass es erst seit dem 1. Dezember 1930 nach der Württembergischen Gemeindeordnung möglich war, einer Frau das Ehrenbürgerrecht zu verleihen? Gab es vorher keine verdienten Anwärterinnen für diese offizielle Auszeichnung? Gab es nur Männer, die Besonderes geleistet haben, während Frauen nur ein unbedeutendes Schattendasein führten?

Immerhin: Vor rund 90 Jahren gab es also im Kampf um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau einen Etappensieg für Frauen. Im Artikel 35 der Württembergischen Gemeindeordnung wurde unter der Überschrift „Ehrenbürgerrecht“ ausdrücklich festgehalten: „Die bisherige Beschränkung auf Männer wurde aufgehoben“.

Das war eine Ansage und ein Fortschritt, der es möglich machte, dass in Markelsheim der Gemeinderat am 1. Dezember 1930 einstimmig beschloss, dem „Fräulein Oberlehrerin Wunderlich (…) das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde“ zu verleihen. Zudem wurde beschlossen, „zu Ehren der Frl. Oberlehrerin Wunderlich“ am Sonntag, den 7. Dezember ein Gemeindefest im Löwensaal zu veranstalten und ihr hierbei die Ehrenurkunde „für 30-jährige treue und gewissenhafte Dienst-Zeit an der katholischen Volksschule in Markelsheim“ zu überreichen.

Ausgiebig gefeiert

Wie angekündigt, wurde im Löwensaal ausgiebig geehrt und gefeiert mit dem Bürgermeister, dem Pfarrer, dem Schulvorstand und der Bürgerschaft, dem Gesangverein und den Schulkindern, die „nette Gedichte“ vortrugen. 900 Schüler habe die in Rot 1879 geborene Helene Wunderlich in den 30 Jahren ihres Wirkens ausgebildet und aufs Leben vorbereitet, wurde in den Ansprachen deutlich gemacht.

Als Helene Wunderlich am 24. Juni 1953 in Markelsheim unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung zu Grabe getragen wurde, kam in einer langen Reihe von Nachrufen ihre außergewöhnliche Wertschätzung zum Ausdruck, wobei sie „durch ihr freundliches und mütterliches Wesen die Herzen aller erobert“ habe.

Wertschätzung

Eine weitere Wertschätzung kam ihr zuteil, als am 23. Juli 1964 eine Straße in Markelsheim nach ihr benannt wurde: Helene-Wunderlich-Straße. Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass in der Ehrenbürgerliste der Stadt Bad Mergentheim kein einziger Frauenname auftaucht. Helene Wunderlich ist somit die erste Ehrenbürgerin der Stadt und der Stadtteile. Es besteht also noch Nachholbedarf.

Ein denkwürdiger Tag

Dass eine Frau zur Ehrenbürgerin ernannt wird, war in Württemberg bis 1930 ausgeschlossen. Und dies war nicht der einzige Fall der Diskriminierung des weiblichen Geschlechts, denn die für uns heute selbstverständlichen Frauenrechte, beispielsweise wählen zu dürfen, ein eigenes Konto zu haben oder ohne Erlaubnis des Mannes zur Arbeit gehen zu dürfen, haben Frauen noch gar nicht so lange.

Der 19. Januar 1919 war ein denkwürdiger Tag. Denn an diesem Tag war es endlich soweit. Frauen durften in Deutschland das erste Mal wählen. Das deutsche Kaiserreich hatte den Ersten Weltkrieg verloren und wurde abgeschafft. Bei den Wahlen zur verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung durften Frauen wählen und gewählt werden. 300 Frauen kandidierten, 37 von ihnen – bei insgesamt 423 Abgeordneten – schafften es in die Nationalversammlung. 1933 wurde Frauen von den Nationalsozialisten das passive Wahlrecht entzogen (bis zum Ende des „Dritten Reichs“).

Als 1958 in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Kraft trat, durften Frauen endlich ein eigenes Konto eröffnen und frei über ihr Geld verfügen, das bis dahin von ihrem Ehemann verwaltet wurde. Und: Frauen durften erstmals ohne Erlaubnis des Ehegatten arbeiten gehen. Nun war es dem Mann nicht mehr erlaubt, das Arbeitsverhältnis seiner Frau zu kündigen. Und dennoch gab es wieder einen Haken: Noch bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das „mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar“ war. Demnach waren nach wie vor Aufgaben im Haushalt und der Erziehung eindeutig der Frau zugeordnet. Und das änderte sich erst mit dem Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts.

In den letzten 100 Jahren hat sich bei Frauenrechten einiges getan, aber Frauen sind nach wie vor noch nicht in allen Belangen gleichberechtigt. Sie verdienen durchschnittlich 4,08 Euro pro Stunde weniger als Männer, und der weibliche Anteil in Führungspositionen ist immer noch gering. Zudem müssen Frauen weiterhin mit Sexismus, Geringschätzung und Gewalt leben, wie beschämende Statistiken und Erfahrungsberichte zeigen.