Heitere Melange aus Musik und Show

Bad Mergentheim. Mit dem Gastspiel des Trios „Die Couchies“ wurde am Samstagabend die dritte Saison der Veranstaltungsreihe „Frei Luft Kultur“ der Kurverwaltung Bad Mergentheim fortgesetzt.

Allerdings konnte das Konzert nicht wie geplant im Klanggarten des Kurparks stattfinden, sondern wurde aufgrund der unsicher und instabil erscheinenden Wetterlage kurzfristig in die Wandelhalle verlegt. Dies war jedoch der einzige Makel bei der hoch unterhaltsamen und amüsanten Kultursoiree.

„Die Couchies – die Drei vom Sofa“ stammen aus Berlin und absolvieren seit rund einem Jahrzehnt miteinander bundesweit Bühnenauftritte. Das Trio setzt sich aus Hank Willis (Geige und Mandoline) sowie Colt Knarre (Kontrabass) zusammen, die gemeinsam Sängerin und Gitarristin „Couchy Couch“ sowohl instrumental als auch stimmlich begleitend umrahmen.

Eigentlich war das Musiktrio „Die Couchies“ bereits für das Kurparkfest 2020 im Stile der 1920er-Jahre engagiert, jedoch musste dieses bekanntermaßen wegen der Coronapandemie abgesagt werden.

Bequem zurückgelehnt

Bei ihrem jetzigen Auftritt in Bad Mergentheim lehnten sich die Drei gemäß ihrem Namen zuerst mit ihren Instrumenten auf einer Couch oder einem großen Sessel bequem zurück, bevor sie mit ihrer Show begannen.

Zum schwungvollen Auftakt zählte unter anderem das Lied „Baby, don’t hurt me so tight“, das zugleich eine Hommage an Berlin und den Prenzlauer Berg gewesen sei, wie Hank Willis erklärte.

„Fahr’n Sie nicht zum Nordpol“ lautete die Devise eines gleichnamigen Evergreens, der in den Originalen sowohl durch das DDR-Ensemble „Cornel-Trio“ von Peter Cornehlsen als auch durch die bundesdeutsche Swing- und Schlager-Sängerin sowie Schauspielerin und Tänzerin Evelyn Künneke bekannt wurde. Gründe, warum man den Nordpol meiden sollte, bekamen die Zuhörer gleich mitgeliefert: Dort gibt es kein Kino und die Geschäfte gehen schlecht. Dafür gibt es aber immer einen eisigen Wind sowie kalte Füße und Gänsehaut. Auch im weiteren Verlauf des Konzertabends boten „Die Couchies“ teils bekannte, teils fast vergessene Schlager aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit einer Mischung aus Hillbilly, Swing, Jazz und Dixie.

Korrespondierend zu ihrem Repertoire präsentierten sich die „Drei vom Sofa“ in einem an die 20-er, 30-er bis hin zu den 50-er Jahren angelehnten Outfit.

Garniert wurden die Musikstücke mit heiter-humorigen und spritzig-witzigen Anklängen, Sprüchen und Moderationen. Und so ergab sich eine hoch unterhaltsame, abwechslungsreiche und kurzweilige Melange aus Musik, Show, Entertainment und Wortwitz. Dazu trugen auch die ausgefeilten und äußerst gelungenen Arrangements der Schlagerklassiker sowie die instrumental und gesanglich sehr gekonnten Passagen bei. Bei „Die Angelschnur“ („Die Offenbarung einer Jugendsünde“) imitierte Geigenspieler Hank Willis zwischendurch mit Sprechgesang den Klang eines Didgeridoo australischer Aborigines. „Es genügt etwas ganz Kleines, um eine Frau glücklich zu machen, nämlich lediglich ein Automobil“, verriet Couchy Couch bloß vermeintlich bescheiden.

Nur nicht aus Liebe weinen

„Nur nicht aus Liebe weinen, denn es gibt so viele und nicht nur den einen“, meinte im Sinne eines Chansons der berühmten und unvergessenen Zarah Leander die Sängerin mit ihrer brillanten und markanten Stimme sowie ihrer bemerkenswert seltenen und charakteristischen 50er-Jahre-Gitarre.

Weitere Titel waren die 1929er-Ballade „Am I Blue“ – unter anderem geläufig in der Version der US-amerikanischen Jazzsängerin Annette Hanshaw sowie „I’m gonna lock my heart (and throw away the key)“ der ebenfalls amerikanischen Jazzsängerinnenlegende Billy Holiday.

„Immer wenn ich traurig bin, sing ich lalala“, lautete das Motto einer Eigenkomposition im Stil der 20er-Jahre. Und obgleich das Konzert nur in der Halle stattfinden konnte, ließen es sich die drei „Couchies“ nicht nehmen, das Publikum unter den Mond („Under the Moon“) zu entführen.

Zusätzlich gewährte das Trio abschnittsweise musikalische Kurzreisen in die USA der 20er- und 30-er Jahre, in die Südsee, nach Mexiko sowie zum Abschluss des offiziellen Programmteils nach Ungarn mit der heiß-temperamentvollen „Julischka“ aus Budapest, wobei vor allem Hank Willis an der Geige alle Register seines Könnens zu zeigen vermochte. Mit den Zugaben „Sing, Nachtigall sing“ unter anderem von Evelyn Künneke und „Let it be good to me“ verabschiedeten sich „Die Couchies“ von dem Publikum in der Bad Mergentheimer Wandelhalle. Zugleich waren beide Zugaben ein Dank für die stehenden Ovationen der begeisterten Zuhörerschaft. Und diesen stürmischen Applaus hatten sich Couchy Couch, Colt Knarre und Hank Willis mit ihrer stimmungsvollen und mitreißenden Soiree wahrlich ausnahmslos verdient.

Am Freitag, 2. September steht in der Reihe „Frei Luft Kultur 2022“ um 20 Uhr im Klanggarten des Bad Mergentheimer Kurparks die Rock-Show „An Acoustic Bon Jovi Tribute“ mit Marcel Galos und Ben Reichert auf dem Programm.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Wandelhalle statt.