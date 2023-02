„Heiraten habe ich mich noch nie getraut“

Bad Mergentheim. Einen höchst unterhaltsamen Abend bereitete der Musikkabarettist und Mitherausgeber des früheren Satiremagazins „Pardon“, Martin Herrmann, seinem Publikum im fast ausverkauften Kulturforum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herrmann hatte seine ersten Auftritte als Kabarettist neben seinem damaligen Sport- und Biologielehrerdienst in München-Pasing. 1996 begann er als Liedermacher, bevor sein Wechsel in das Standup-Comedy-Genre erfolgte. Inzwischen hat er sich einen Namen gemacht mit der Mischform von Kabarett und Musik sowie speziell als „amtlicher Frauenflüsterer Deutschlands“, wie er sich immer wieder bezeichnet.

In den mittlerweile mehreren Jahrzehnten seines Schaffens wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wie der St. Ingberter Pfanne, dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg (2018) und dem Fränkischen Kabarettpreis (2019).

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kabarett Bad Mergentheim: Die kleine, unheile Welt des Heinz Becker Mehr erfahren

Im Herbst 2015 war der Künstler bereits in Bad Mergentheim zu Gast. Zum Auftakt der Kleinkunstsaison präsentierte er damals sein Programm „Keine Frau sucht Bauer“. Jetzt trat er mit seinem aktuellen Soloprogramm „Mein Lieblingsstatus wäre Witwer... aber dazu müsste ich erst heiraten“ im Kulturforum auf. Er sei als Träger eines „extrem maskulinen Namens“ – „Herr“ und „Mann“ eine Herausforderung für jede Gleichstellungsbeauftragte“, bemerkte er gleich zu Beginn. „Witwer ist ein beneidenswerter Status, denn man lebt in Frieden, weil die Gesellschaft den Grund des Friedens akzeptiert, zudem hat man seine Pflicht erfüllt und seine Arbeit getan“, stellte Herrmann dann fest.

Leider habe der Gesetzgeber jedoch zur Erlangung des Witwerdaseins das Heiraten vorangestellt. „Warum also durch die Ehe-Hölle gehen, wenn der Himmel auch so offensteht? Ich halte dies für einen Riesenumweg. Viele meiner Freunde haben ihn genommen und sind dann in einem Ein-Zimmer-Appartement gelandet – darin lebe ich schon lange“, verriet er. „Außerdem werden die meisten Frauen älter als ihre Männer und kassieren Witwenrente plus die eigene Rente als doppeltes Senioren-Einkommen“.

Aber warum ist er gegen das Heiraten? „Ich habe mich noch nie heiraten getraut, denn das ist zu viel Stress, da die Scheidungsrate bei 50 Prozent liegt. Und viele heiraten ja nur deshalb, um einmal laut hupend mit dem Auto durch die Stadt fahren zu können“, vermutete der Kabarettist ironisch. Für die einsame Frau sei eine spezielle CD entwickelt worden mit dem Titel: „Nie mehr alleine“ mit „Partnergeräuschen“ wie Schnarchen oder der Sportschauklangkulisse. „So kann Frau das Gefühl haben, der Mann ist einerseits noch da und macht anderseits jedoch nichts verkehrt“, konstatierte er.

Martin Herrmann bot mit tief ironischem, satirischem, als auch mit zugleich feinsinnigem, hintergründigem und intelligentem Humor sowie Wortwitz einen amüsanten und kurzweilig unterhaltsamen Streifzug durch die Themen Ehe und Partnerschaft oder Singledasein. Ganz nebenbei gab er einen Einblick in so manche Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Abwechselnd servierte er an der Gitarre und der „Tibetanischen Taschenharfe“ – einem Eierschneider in Verbindung mit dem Klangkörper einer Gitarre – Musikkabarett für Neoromantiker mit Stücken wie: „Was ist, wenn die Chemie nicht stimmt?“, eine „Vampirballade“ („Ein Vampir, der saß bei mir und trank kein Blut, sondern mein Bier“) sowie den „Tollwut-Song“ mit dem Titel „Schaum vor dem Mund“.

Die geistreichen Gedankenspiele, amüsanten Erzählungen und Geschicht(ch)en, aber auch seine Lieder und Balladen begeisterten das Publikum, wie insbesondere der kräftige Schlussapplaus belegte.

Abgeschlossen wird die Kleinkunstsaison 2022/2023 der Stadt Bad Mergentheim am Freitag, 17. März um 19.30 Uhr im Kulturforum mit dem Musikkabarettisten, Liedermacher, Sänger und Autor William Wahl und dessen aktuellem Soloprogramm „Nachts sind alle Tasten grau“.