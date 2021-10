Heimische Pilze kennengelernt

Bad Mergentheim. Beim Info- und Monatstreff des VdK Bad Mergentheim konnten Mitglieder, Angehörige und Freunde an einem interessanten Vortrag über „Pilze in heimischen Wäldern“ teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Referent Klaus Neeser von der Naturschutzgruppe Taubergrund als ausgewiesener Fachmann der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, zeigte anschaulich an Beispielpilzen und Schautafeln die wichtigsten Pilze aus der Region. Der Pilz des Jahres 2021 ist übrigens der Fliegenpilz (Amanita muscaria). Zu den Aufgaben des Pilzarbeitskreises gehört unter anderem auch die Betreuung des Pilzschutzgebietes im Wolfental. Dort befindet sich eine wissenschaftliche Versuchsfläche für Pilze.

Die Naturschutzgruppe bietet viele verschiedene interessante Aktivitäten bis hin zur „Kochtopfmykologie“ an. Beim nächsten Monatstreff am 9. November wird Dr. med. Hirschauer im Hotel „Alte Münze“ über „Notfall, was ist das?“ einen Vortrag halten.