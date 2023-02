Heilungsgeschichte stand im Mittelpunkt

Bad Mergentheim. Wie groß das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, nach Gesprächen von Angesicht zu Angesicht ist, zeigte sich einmal mehr in der regen Teilnahme am Begegnungstag für Frauen aus der Region.

Federführend war in diesem Jahr der Zweigverein Bad Mergentheim des KDFB. In der gut gefüllten Klosterkirche begann der Begegnungstag mit einem Gottesdienst, zelebriert von Pfarrvikar Chukwudi Ihemeneke. Im Mittelpunkt stand eine Heilungsgeschichte aus dem Lukasevangelium: die Heilung der gekrümmten Frau.

Diese Heilungsgeschichte war dann auch die zentrale Botschaft im Vortrag von Schwester Paulin vom Kloster Schöntal. Aufmerksam folgten die gut 80 Damen, die im Johannessaal an den hübsch geschmückten Tischen saßen, den Ausführungen von Sr. Paulin. In der Erzählung von der gekrümmten Frau geht es um eine schwerkranke Frau, die sich nicht aufgegeben hat. Sr. Paulin sprach den Damen aus der Seele, als sie darauf hinwies, dass Jesus nicht möchte, dass irgendein Mensch niedergebeugt ist. „Jesus möchte aufrechte, freie Menschen. Jeder und jede soll vor sich selber und vor ihm geradestehen können. Und er bietet seine Hilfe an, denn an ihm können wir uns aufrichten, wenn Verzweiflung und Kummer uns einmal niederdrücken.“

Schwester Paulin nutzte zur Veranschaulichung der Situation der gekrümmten Frau ein Gemälde der indischen Künstlerin Lucy D´Souza-Krone, das die biblische Geschichte in drei Bildern darstellt.

Mit einer Gebetsübung zu „Deus meus omnia“ schloss Schwester Paulin ihren Vortrag. Christine Glass bedankt sich im Namen des Leitungsteams bei Sr. Paulin und überreicht ein kleines Blumenpräsent, begleitet vom Beifall der Anwesenden. bfi