Heckfelder Musikanten in der Wandelhalle

Bad Mergentheim. Unter dem Motto „Gute Laune in Zeiten von Corona“ geben die Heckfelder Musikanten am Sonntag, 13. März, um 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Die Blasmusiker freuen sich trotz der aktuellen Lage endlich wieder ein Konzert spielen zu dürfen und allen Freunden der zünftigen und stimmungsvollen Blasmusik die Möglichkeit geben zu können, dem Pandemiealltag für einen Vormittag lang zu entfliehen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Einlassregeln statt. Die FFP2-Maskenpflicht gilt während der gesamten Veranstaltungsdauer. Es wird empfohlen, so die Veranstalter, sich vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren. Bild: Heckfelder Musikanten

