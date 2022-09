Haydns Schöpfung in Schlosskirche

Bad Mergentheim. Simon Rattle, langjähriger Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und künftiger Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, antwortete auf die Frage „Wenn Sie nur noch ein einziges Stück dirigieren dürften, welches wäre das?“: „Mir fällt dazu sofort Haydns Schöpfung ein. Ich halte es für eines der gelungensten Stücke, die es gibt.Haydn gelang es, die Schöpfungsgeschichte auf eine Art und Weise zu erzählen, die weder naiv noch platt klingt, sondern unglaublich vielfältig ist.“ Rattle dirigierte dieses Werk dann folgerichtig auch in seiner letzten Saison in Berlin.

Bedeutendes Oratorium

Dieses beliebte und bedeutende Oratorium mit seinen berühmten Tonmalereien (die Beschreibung des Chaos, die Erschaffung des Lichts, der Aufgang der Sonne, die Erschaffung der unterschiedlichen Tiere) und monumentalen und mitreißenden Jubelchören, das schon bei der Uraufführung stürmischen Applaus und Bravo-Rufe hervorrief und schon zu Lebzeiten Haydns häufig wiederaufgeführt wurde, wird der Chor Cappella Nova zusammen mit den namhaften Solisten Anna Nesyba (Sopran), Christian Rathgeber (Tenor) und Felix Rathgeber (Bass) sowie dem Main-Barockorchester Frankfurt unter der Leitung von Prof. Karl Rathgeber am Sonntag, 16. Oktober, um 17.30 Uhr in der Schlosskirche in Bad Mergentheim aufführen. CCN