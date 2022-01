„Haushaltungsbuch” von Eduard Möricke ist im Bad Mergentheimer Residenzschloss ausgestellt

Bad Mergentheim. Das Büchlein passt hervorragend zum Jahresthema 2022 der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg „Liebe, Lust und Leidenschaft“, lässt es doch ein anschauliches Bild von der häuslichen Harmonie in jenem Jahr entstehen, als Eduard Mörike mit seiner Schwester Klara und der Freundin Margarethe von Speeth in einem Haushalt zusammenlebte.

Das „Haushaltungsbuch“ Eduard Mörikes, das er in seinen Bad Mergentheimer Jahren von 1844 bis 1851 führte (oben), ist im Mörike-Kabinett (unten links) des Residenzschlosses Mergentheim ausgestellt. Das Porträt Mörikes (unten rechts) malte Edwin Beyer in den 1930er-Jahren. © Residenzschloss Mergentheim Elfriede Rein (2), Foto Besserer Lauda (1)

Die Welt Mörikes entschlüsselt

Ein Jahr lang hat Eduard Mörike dieses Buch geführt und mit kleinen Zeichnungen und Kommentaren zu seinen alltäglichen Erlebnissen verziert.

Die biographischen Details und zahlreichen Zeugnisse aus dem Alltag des Pfarrers und Dichters sind der Nachwelt heute zugänglich, weil seine Tochter Fanny Hildebrand 1904 anlässlich der 100-Jahr-Feier seines Geburtstages das Werk gestiftet hat. Seitdem wird es immer wieder erforscht und erklärt.

Im Vergleich mit weiteren Quellen hat die Literaturwissenschaft die Anmerkungen des Dichters lesbar gemacht und die Bilderrätsel entschlüsselt. Im Residenzschloss Mergentheim ist das originale Buch im Mörike-Kabinett ausgestellt.

Von 1844 bis 1851 lebte Eduard Mörike in Mergentheim gemeinsam mit seiner Schwester Klara. Hier lernte er seine spätere Frau Margarethe von Speeth kennen. 1851 heirateten die beiden in der Schlosskirche. Im Residenzschloss erinnert ein eigenes Kabinett an den Dichter Mörike in Mergentheim.

© Residenzschloss Bad Mergentheim

Briefe und Gedichte geben Einblicke in die komplizierte Dreiecksbeziehung, die entstand, als Margarethe nach dem Tod ihres Vaters zu den Geschwistern Mörike zog. Während die beiden Frauen eine enge Freundschaft verband und Schwester Klara von einer platonischen Freundschaft zu dritt ausging, kamen sich Mörike und Margarethe von Speeth näher.

Lange verschwiegen sie der ahnungslosen Klara sogar ihre Verlobung. Schwerpunkt der Ausstellung im Residenzschloss Mergentheim sind Mörikes Mergentheimer Jahre von 1844 bis 1851. Federzeichnungen und Lithografien von Mergentheim geben Einblicke in die aufblühende Kurstadt, in der die Mörikes in einem Haus am Marktplatz wohnten. Es entstanden zahlreiche Gedichte und Fragmente, inspiriert auch von seiner Beziehung zu Margarethe von Speeth. Neben dem Haushaltungsbuch zeigt die Ausstellung im Residenzschloss Mergentheim einige weitere originale Zeugnisse aus dem Leben des Dichters – unter anderem eine Locke, Margarethes Rosenkranz und Fingerhut. Autographen von Gedichten und Briefen werden präsentiert, ebenso wie kostbare Ausgaben und Erstausgaben seiner Werke.

Berührendes Exponat

Aus Mörikes Nachlass, der im Literaturarchiv Marbach verwaltet wird, sind Versteinerungen, die er im Steinbruch am Trillberg in Mergentheim gesammelt hatte, als Dauerleihgaben zu sehen. Ein berührendes Exponat ist ein Brief der Margarethe Mörike, in dem sie vom Tod der Tochter Marie schreibt.

Das Themenjahr „Liebe, Lust und Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg will eine Zeitreise voller Schönheit und manchmal auch Frivolität bieten.

Den Besucherinnen und Besucher in den teilnehmenden Monumenten will man die Liebe und ihre Facetten im Wandel der Zeit vor Augen führen – von der Liebe jenseits der Ehe über tiefe Religiosität und leidenschaftliche Gottesliebe bis zur Sammelleidenschaft, die sich in Wunderkammern, Naturalienkabinetten und Gärten mit exotischen Pflanzen widerspiegelt.

Das Residenzschloss Mergentheim ist für Gäste geöffnet. Auch Führungen werden angeboten. Für den Besuch ist der 2-G-Plus-Nachweis erforderlich.