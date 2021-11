Harfe Solo im Vestibül

Bad Mergentheim. Aus organisatorischen Gründen muss die Veranstaltung Evelyn Huber – Harfe Solo am Donnerstag, 18. November, um 19.30 Uhr vom Kurhaus-Kursaal, in das Vestibül der Wandelhalle verlegt werden. Dadurch ist keine feste Platzordnung gegeben, es gilt eine freie Platzwahl. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefon 07931/965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle, bei der Touristinnformation am Marktplatz unter Telefon 07931/574820, im Internet unter www.kurpark.reservix.de. und an der Abendkasse.

