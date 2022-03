Ein geplanter Vortrag von Dr. Walter Döring am Mittwoch, 9. März beim Liberalen Forum kann nicht stattfinden – Döring ist erkrankt und musste daher kurzfristig den Vortrag über die Rolle Europas in der Weltpolitik absagen. Der Ortsverband der FDP will in Absprache mit Döring einen neuen Termin anberaumen.

Ortsverbandsmitglied Hans Bauer hat sich bereiterklärt, kurzfristig einzuspringen

