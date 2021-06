Hannes Klöpfer übernimmt Vorsitz der Bad Mergentheimer Handballer

Bad Mergentheim. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bad Mergentheim Handballer standen die Neuwahlen des Vorstandes an. Bereits im Vorfeld war klar, dass Sven Schnäbele beruflich bedingt niederlegen würde und auch drei weitere Funktionäre aus dem Team aussteigen.

Mit viel Engagement und Durchhaltevermögen schaffte man es, für alle Positionen Nachfolger zu finden. Corona-bedingt fand die Mitgliederversammlung online statt. Die Wahlen wurden via Briefwahl durchgeführt. Auch die Verabschiedung von Sven Schnäbele konnte nicht persönlich, sondern nur digital erfolgen.

In ihren Berichten machten Birgit Sax und Rainer Jochum klar, dass die Pandemie nicht spurlos an den Bad Mergentheimer Handballern vorbei gehe. Sowohl im Mitgliederbereich und im Spielbetrieb als auch auf der Einnahmeseite der Finanzen schlage sich die Pandemie negativ zu Buche. Beide erklärten, dass eine weitere Trainings- und Spielpause den Verein vor neue Herausforderungen stellen würde. Erstes Ziel müsse sein, die Mitglieder zu halten und nach der Öffnung des Trainings- und Spielbetriebs wieder neue Mitglieder zu finden.

Sven Schnäbele ließ seine achtjährige Amtszeit Revue passieren und bedankte sich für die Zeit bei der SG Bad Mergentheim, die ihm immer eine Herzensangelegenheit war. Sven Schnäbele wurde für sein Engagement vom WLSB mit der bronzenen Ehrennadel und vom Verein mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Anschließend übergab er das Wort an seinen Nachfolger Hannes Klöpfer. Dieser ist im Verein kein Unbekannter. Bereits seit 34 Jahren ist er Handballer mit Leib und Seele. Er war bereits viele Jahre im Vorstand aktiv, bevor er sich familiär bedingt eine kleine Auszeit nahm. Seit zwei Jahren ist Hannes Klöpfer nun wieder im Vereinsgeschehen aktiv, da seine Kinder mittlerweile ebenfalls Handballer sind.

Hannes Klöpfer berichtete, dass es ihm also auch eine Herzensangelegenheit sei das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Er freue sich auf all die Herausforderungen und übernehme dank der guten Arbeit des bisherigen Vorstandes einen gut aufgestellten Verein. Ebenfalls neu gewählt wurden: Matias Weiß (Beisitzer), Tilmann Eichhorn (Beisitzer), Luis Willich (Jugendwart), Sven Schnäbele (Kassenprüfer). Bestätigt in ihrem Amt wurden: Birgit Sax (2. Vorstandsvorsitzende), Karsten Dierolf (Schriftführer), Rainer Jochum (Kassenwart), Sandra Pfeufer (Jugendwart), Alexander Wild (Beisitzer), Marina Hesslinger (Kassenprüferin).

Die jahrelang geleistete Arbeit der ausscheidenden Vorstandsmitglieder Erik Hiob, Julia Hartmann, Jeanne Bischoff und Carsten Dörzbacher wurde gewürdigt.

