Gut gerüstet für die pädagogische Arbeit

Bad Mergentheim. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung begleiten und fördern, ihrer Kreativität Raum geben, Sprache als Schlüssel zur Welt verstehen, die Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit Eltern und der Grundschule –- dies sind einige der anspruchsvollen Aufgaben von Erzieherinnen und Erziehern, auf die die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik an der Beruflichen Schule für Ernährung.Pflege.Erziehung (epe) Bad Mergentheim in den vergangenen intensiv vorbereitet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun erhielten sie von ihrer Klassenlehrerin Sabine Doppel den Lohn für drei ereignis- und arbeitsreiche Lehrjahre: Das Abschlusszeugnis. Denn „vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt“, und dieser war sicherlich notwendig, um gut gerüstet in einen Beruf zu starten, den man in seiner Bedeutung wohl kaum überschätzen kann. Um dieser großen Verantwortung gerecht werden zu können, waren ca. 3500 Unterrichtsstunden und insgesamt 25 Praktikumswochen in verschiedenen Feldern für die zukünftigen Erzieherinnen und Erzieher notwendig. Sie haben dabei gelernt, auf die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Kindern zu achten und erhielten erste Einblicke in das Qualitätsmanagement von Einrichtungen. Neben den Grundlagen der Pädagogik, Psychologie und der Didaktik-Methodik lagen weitere wichtige Themenbereiche der Ausbildung beispielsweise in den Bereichen Musik und Rhythmik, Theaterpädagogik oder der naturwissenschaftlichen Bildung in frühen Jahren. Auf den Abschlussjahrgang wartet jetzt das einjährige Berufspraktikum, bevor er dann mit der staatlichen Anerkennung als Erzieherin bzw. Erzieher auch den Titel „Bachelor Professional für Sozialwesen“ erhalten. Dies schließt seit dem letzten Schuljahr auch die Zugangsberechtigung für alle Hochschulen in Baden-Württemberg ein. Die schulische Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik an der epe Bad Mergentheim bestanden haben: Muath Alsousou, Julijan Bachmann, Nikolai Bandt, Tamara Bauer, Selina Beck, Nicolai Behr, Julia Berberich, Lydia Blatz, Gina Borgstädde, Natascha Diehm, Marie Eich, Jonas Franz, Lea Grosser, Lea Grujic, Jasmin Herold, Anna Kletzel, Vladimira Klimcova, Leonie Kolmstetter, Samira Ludwig, Alexander Mack, Paul Meinczinger, Cara Nübel, Klaus Roßteutscher, Celine Sackmann, Jan Scherer, Chiara Seipel, Teresa Stahn.