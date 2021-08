Grünflächen pachtfrei nutzen

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim bietet an, dass städtisches Grünland für die Landwirtschaft oder zur Tierhaltung pachtfrei genutzt werden kann. Konkret geht es um solche Grünland-Bereiche, die beispielsweise als Ausgleichsflächen für Neubaugebiete festgesetzt worden sind. Für jede dieser Flächen gibt es näher definierte Pflege-Maßnahmen, die aber allesamt als „extensiv“ gelten, also beispielsweise keine Düngung und maximal ein bis zwei Schnitte vorsehen. Nutzer könnten die Areale beispielsweise als Heuwiesen oder zur Beweidung von Tieren nutzen. Der Stadt ist es ein großes Anliegen, dass der Aufwuchs nicht entsorgt werden muss, sondern als Futter dienen kann. Für die Nutzung der Flächen verlangt die Stadt keine Pacht, da sie im Gegenzug von den Pflege-Arbeiten entbunden wird. Interessierte Landwirte oder auch Personen, die als Hobby Tiere halten, können sich bei Interesse mit Eva Müller, Landschaftsplanerin im Stadtbauamt, in Verbindung setzen. Gemeinsam kann dann auch eine Besichtigung der Flächen direkt vor Ort stattfinden. Die Kontaktaufnahme ist unter Telefon 07931 / 57-6312 oder per E-Mail an eva.mueller@bad-mergentheim.de möglich. pm

