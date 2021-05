Gründer können sich ab sofort für Hohelohe Plus Gründerfonds bewerben

Hohenlohe. Die Webseite für den Hohenlohe Plus Gründerfonds Hohenlohe 4 Talents ist online. Unter www.hohenlohe4talents.de können sich aber sofort Gründer für den Fonds bewerben.

AdUnit urban-intext1

Die Seite beschreibt den Fonds und gibt wichtige Informationen, sowohl für Gründer als auch für potenzielle Förderunternehmen. Den Förderern wird die Chance geboten, sich aktiv für die Gründerkultur einzusetzen und so Talente und Knowhow in die Region zu holen und mittel- beziehungsweise langfristig zu binden.

Entwicklung mitsteuern

Als Mitglied in der Jury haben Förderer frühzeitig Zugang zu den Start ups und können die regionale Entwicklung mitsteuern. Bei Hohenlohe 4 Talents haben Gründer die Chance, nicht nur Fördermittel zu bekommen, sondern auch mit den etablierten Unternehmen der Region in Kontakt zu treten, um ihre Geschäfts- und Produktideen mit Experten weiterzuentwickeln und um erste Pilotkunden zu gewinnen.

Mit dem Stipendium geht auch die Betreuung der Gründung durch die hfcon GmbH & Co. KG einher, die ihren Sitz am Hochschulcampus in Künzelsau hat und den Start ups im eigenen Coworking Space mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Gründerfonds wurde m it dem Ziel ins Leben gerufen, die Gründer und Start ups der Region Hohenlohe Plus (bestehend aus den Städten Bad Mergentheim, Crailsheim, Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall) zu fördern und die Gründerkultur weiterzuentwickeln. Träger ist das Fachkräftenetzwerk Hohenlohe Plus.

AdUnit urban-intext2