„Grüffelo” ist am 23. Januar zu Gast

Bad Mergentheim. Die bekannte Kinderfigur „Der Grüffelo” kommt als großes Live-Erlebnis, in Form eines Figurentheaters, nach Bad Mergentheim. Das Programm ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und findet im katholischen Gemeindehaus (Marienstraße 1) am Sonntag, 23. Januar, um 15 Uhr statt. Die Show dauert 55 Minuten. Der Kartenvorverkauf findet nur 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse vor Ort statt. Die gültigen Corona-Regeln für Veranstaltungen sind zu beachten. „Der Grüffelo“ stammt aus dem beliebten Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Weltweit wurde die Geschichte der Kinderfigur 6,5 Millionen Mal verkauft und auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Das Puppentheater ist mehr als ein lustiger Zeitvertreib für Kinder. Es ist ein Stück rare, kindgerechte Kultur. Unterhaltsam und pädagogisch wertvoll bezieht die Familie Maatz die Kinder bei ihrem Puppenspiel mit ein. Da die Texte von den ausgebildeten Puppenspielern live gesprochen werden, kann auf Interaktionen der kleinen Theaterbesucher individuell eingegangen werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1