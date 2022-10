Dass es dieses Jahr wohl keinen Martinsumzug samt Martinsspiel am 11.11., also in zwei Wochen, für rund 400 Kinder und deren Angehörige in der Kurstadt geben werde, beklagte Klaus Schmid, Elternbeirat des Kindergartens St. Pius, im Rahmen der Bürgerfragestunde im Gemeinderat.

Alle Kinder der katholischen Kindergärten würden hier Jahr für Jahr zusammenkommen und dies gemeinsam erleben,

...