Großer Erfolg für Amnesty

Bad Mergentheim. Amnesty Bad Mergentheim erhielt in diesen Tagen die gute Nachricht, dass der burundische Menschenrechtsverteidigern Germain Rukuki nach vier Jahren Haft frei ist. Ursprünglich hätte er 32 Jahre im Gefängnis verbringen sollen. Tausende Menschen hatten sich im Briefmarathon 2020 („Briefe gegen das Vergessen“) für Germain eingesetzt, darunter auch viele aus Bad Mergentheim und Umgebung, insbesondere Schülerinnen und Schüler des Deutschorden-Gymnasium, der Kopernikus-Realschule und des Wirtschaftsgymnasiums. Allen gilt der Dank seiner Ehefrau, heißt es in einer ai-Pressemitteilung, denn Germains Frau schrieb an Amnesty: „Ich möchte euch aus tiefstem Herzen für euren Einsatz danken und dass ihr es ermöglicht habt, dass Germain bald wieder bei uns sein kann.“ Germain wurde wegen angeblicher „Rebellion“ und der „Untergrabung staatlicher Sicherheit“ inhaftiert. Tatsächlich aber hatte er sich gegen die Anwendung von Folter in Burundi engagiert. ai

