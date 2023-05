Große Vielfalt an Themen

Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Tagen und Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Nachfolgend ein Überblick.

Bei zwei Abendvorträgen geht es um das Thema Rente: Am Donnerstag, 11. Mai, lautet das Thema „Altersvorsorge leicht gemacht“ und am Donnerstag, 25. Mai, geht es um die Frage „Rente mit 67 – und dann noch Steuern zahlen?“.

Didgeridoo-Baukurs

Eine Betriebsbesichtigung bei Würth Industrie Service steht am Mittwoch, 14. Juni, auf dem Programm. Ebenfalls als Einzeltermin ist der „Didgeridoo-Baukurs“ angelegt, der am Donnerstag, 15. Juni, stattfindet.

Die Selbstuntersuchung der Brust nach der „MammaCare-Methode“ wird am Donnerstag, 11. Mai, erläutert. Gleich zwei Koch-Abende stellen Kräuter in den Mittelpunkt: Am Freitag, 12. Mai, geht es um „Kräuter für die schnelle After-Work-Küche“ und am Freitag, 16. Mai, heißt es „Wilde Cocktails und gesunde Smoothies“.

Bei den Sprachen starten diese Kurse: Deutsch A2 am Abend (ab Montag, 22. Mai, 16 Termine); Deutsch B1.2 am Abend (ab Donnerstag, 25. Mai, 14 Termine); „Keep yourself updated! - Discussion of World News B1/B2/C1“ (ab Dienstag, 9. Mai, 8 Termine).

Online-Kurse vermitteln praktisches EDV-Wissen in Einzelterminen. Dazu gehört ein Basiskurs „Excel“ am Samstag, 13. Mai.

Ethik der Digitalisierung

Ebenfalls virtuell kann der Vortrag „Sturzprophylaxe“ verfolgt werden (Mittwoch, 14. Juni) oder die Informationen rund um „Gesetzliche Regelungen in der Pflege“ (Montag, 12. Juni).

Um die „Ethik der Digitalisierung“ geht es online am Montag, 22. Mai, und um „Europa erzählen“ am Dienstag, 16. Mai.

Am Donnerstag, 11. Mai, gibt es einen Livestream zur Romantik als „zweitem Impuls der europäischen Moderne“.

Aktuelle politische Themen werden bei den virtuellen Vorträgen aufgegriffen am Dienstag, 30. Mai, mit „Ein Jahr italienische Regierung – eine Bilanz“ und am Montag, 8. Mai, mit „Krieg und Frieden in der Ukraine“. Schließlich gibt es noch einen Lesekurs in Präsenz im Hohenlohe-Zentralarchiv auf Schloss Neuenstein: Das Thema lautet „ABC für Zeitreisende“ (Samstag, 13. Mai). stv