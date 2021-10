Große Verdienste um die Freien Demokraten erworben

Bad Mergentheim. Vor kurzem beging der Ehrenvorsitzende des FDP-Kreisverbandes Main-Tauber, Rolf Hammer aus Bad Mergentheim, gemeinsam mit seiner Familie und guten Freunden bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Dies nahm der Kreisvorsitzende der FDP, Benjamin Denzer, zum Anlass um dem Jubilar und seiner Gattin gemeinsam mit Mirwais Wafa als Vertreter der Jungen Liberalen (JuLis) im Landkreis einen persönlichen Besuch abzustatten.

Alleine die stattliche Anzahl an Vertreterinnen und Vertretern aus der gesamten Bürgerschaft am Ehrentag von Rolf Hammer machten deutlich, welche deutliche Spuren dieser politische Kopf weit über die eigene Partei hinaus in Bad Mergentheim und der gesamten Region hinterlassen hat, unterstrich Denzer in seiner Laudatio auf das Geburtstagskind. Die Liste der Ehrenämter und Funktionen, welche Rolf Hammer in all den Jahren in der liberalen Familie innehatte, ist überaus lang. Neben dem Kreisvorsitz amtierte Rolf Hammer darüber hinaus über viele Jahre hinweg auch als Bezirksvorsitzender seiner Partei in der Region Heilbronn-Franken.

Zudem war er über Jahrzehnte als Delegierter bei Bezirks-Landes-und Bundesparteitagen der Freien Demokraten aktiv. Folgerichtig wurde er im Anschluss an seine Zeit als Kreisvorsitzender von den Mitgliedern des Verbandes zu deren Ehrenvorsitzenden ernannt. Wahlkämpfe mit Hans-Dietrich Genscher, dem unvergessenen Außenminister der FDP, aber auch Veranstaltungen mit Walter Scheel, Klaus Kinkel, Graf Lambsdorff und Hermann-Otto Solms wurden im gemeinsamen Gespräch ebenso in Erinnerung gerufen, wie die erste Zusammenkunft von Rolf Hammer anlässlich eines FDP-Bundesparteitages in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn mit dem seinerzeit frisch gewählten Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen, Guido Westerwelle. fdp