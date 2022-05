Große Verdienste gewürdigt

Edelfingen. Nach über zwei Jahren ohne Jubiläumsfeier ehrte die BAGeno, im Rahmen einer „Kitchen-Party“ im Edelfinger Hof, endlich wieder ihre langjährigen Mitarbeiter und Rentner. Da die letzten beiden Generalversammlungen der Genossenschaft nur verkürzt stattfanden, wurde in den vergangenen Jahren auf die Ehrung und Verabschiedung der Mitarbeiter verzichtet. Die Geschäftsführer Manuel Schülein und Florian Reinhard nahmen die Lockerungen der Corona Verordnung zum Anlass, um die Ehrungen der Mitarbeiter umfassend nachzuholen. So wurden neun Beschäftigte für 25 Jahre Zugehörigkeit und vier Mitarbeiter sogar für 40 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet. Zusätzlich wurden vier Personen in den Ruhestand verabschiedet.

Geschäftsführer Manuel Schülein hielt für jeden Mitarbeiter eine kurze Laudatio, gratulierte den Jubilaren und bedankte sich für den langjährigen Einsatz in der Genossenschaft. Geehrt wurden: 40 Jahre: Rainer Schmitt, Herbert Volkert, Winfried Brunner, Hermann Marquard, 25 Jahre: Alexander Wachter, Richard Kreusser, Marcel Scheuerle, Mike Renner, Heiko Gross, Thomas Henn, Achim Schmidt, Arndt Schneider, Stefan Braun, Rentner: Friedrich Ludwig, Rudolf Schauer, Alfred Busch, Roland Heim.

Den Abend beschloss man in geselliger Runde mit vielen guten Gesprächen. bag

