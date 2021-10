Bad Mergentheim. „Symbolkraft und Bedeutung. Das Deutschordenskreuz von 1190 bis heute“ ist der Titel der Sonderführung, die Schlossführer Jürgen Schwinning-Sturm im Residenzschloss Mergentheim am kommenden Sonntag, 17. Oktober, 14.30 Uhr, anbietet. Das Deutschordenskreuz ist nicht nur das Zeichen des Ordens und in der Ausstattung des Schlosses häufig zu finden. Im Laufe der Jahrhunderte hat es in der Geschichte eine große symbolische Kraft entwickelt.

Die Führung ist kostenpflichtig. Treffpunkt: Schlosskasse. Anmeldung unter Telefon 07931/123 06-0 .