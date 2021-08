Große Jubiläen beim Musikverein gefeiert

Löffelstelzen. Die 51. Hauptversammlung des Musikvereins Löffelstelzen wurde durch die Musikkappelle unter der Leitung von Frank Mittnacht mit zwei Musikstücken eröffnet. Der Vorsitzende Klaus Lang begrüßte die Mitglieder, den Ehrenvorsitzenden Bruno Tremmel, die Ehrenmitglieder Walter Gimpl und Rudi Rössler, den Ortsvorsteher Michael Müller, sowie Vertreter des Ortschaftsrats und Kirchengemeinderates.

Klaus Lang zeigte in seinem Rückblick auf, dass 2019 ein sehr ereignisreiches Jahr war. 50 Jahre Musikverein Löffelstelzen und 100 Jahre Blaskapelle Löffelstelzen, das waren Grund genug zu feiern. Der Festakt im Gemeindesaal sowie das große Jubiläumsfest in der Maschinenhalle von Matthias Tremmel waren gelungene Veranstaltungen, die mit viel Lob und Anerkennung auch über die Ortsgrenze hinaus bestaunt wurden.

Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Helfern, Spendern und aktiven Musiker. Jeder einzelne hatte mit seinen Fähigkeiten, sei es durch Muskelkraft oder Organisation, seinen Betrag für einen reibungslosen Ablauf geleistet. Besonderer Dank ging an die Vorstandschaft, für den Zusammenhalt und den unermüdlichen Einsatz jedes Einzelnen. Weiter bedankte er sich bei Walter und Elvira Gimpl. Durch die großzügige Spende von 10 000 Euro hat das Ehepaar Gimpl einen erheblichen Beitrag geleistet, um die Anschaffung neuer Trachten zu ermöglichen. Ebenfalls dankte er Bruno Tremmel, der von langer Hand die letzten 100 Jahre in Worte fasste, so dass eine 156-seitige Festschrift mit vielen Bildern zum Ansehen und Erinnern aufgelegt werden konnte. Und so schloss der Vorsitzende das abgelaufene Vereinsjahr 2019 mit einer positiven Bilanz.

Ganz anders war das Jahr 2020. Die Pandemie hat das Leben einschließlich des Vereinslebens verändert. Keine Proben mehr – Stillstand im Vereinsleben. Ein Umdenken war gefragt und so hat man bestehende Veranstaltungen „neu aufgelegt“. Die Straßenserenade, das Kärwe-Essen to-go und die Obstpressaktion der Jugendblaskapelle haben gezeigt, dass der Verein auch in Krisenzeiten weiter existieren konnte.

Schriftführerin Claudia Lang berichtete über die Arbeit des Vereinsausschusses in den Jahren 2019 und 2020 und gab einen Überblick der Auftritte des abgelaufenen Vereinsjahrs. Anschließend folgten die Berichte der Kassiererin Anita Hartmann, deren Arbeit von den Kassenprüfern Johannes Blank und Arnold Veth als einwandfrei und vollständig bescheinigt wurde.

Gerd Löhr verlas den Bericht des Dirigenten Fabian Schnaidt, der sich für die Versammlung entschuldigt hatte. Schnaidt bedauerte, dass die Blaskapelle nach dem eindrucksvollen Jubiläumsjahr ausgebremst wurde. Um die Kapelle am Laufen zu halten, so Schnaidt, waren Ideen gefragt und so wurden Onlineproben abgehalten, bei denen ein Quartett vierstimmige Kirchenlieder einspielte und sich die Musiker in einer Videokonferenz zuschalten konnten. Der Dirigent blickt jedoch positiv in die Zukunft und freut sich auf die bevorstehenden Veranstaltungen, bei denen der Musikverein flexibel auf die Gegebenheiten eingehen wird.

Auch dem Jugendleiter Frank Mittnacht fehlte es nicht an den passenden Worten. Mit 25 jungen Musikern konnte er im Jahr 2019 in seiner Jugendblaskapelle musizieren, worauf er sehr stolz ist. Dass der Musikverein sich keine Sorgen um den Nachwuchs machen muss, sei eine große Freude. Die Proben sind auch bei der Jugendkapelle nun wieder angelaufen und für Herbst ist ein Kurs zur Erlangung des Bronzeabzeichens geplant. Für 2022 stellt Frank Mittnacht ein zweitägiges Jugendcamp in Aussicht, das sowohl für Proben als auch für Freizeitaktivitäten genutzt werden soll.

Dem Antrag von Ortsvorsteher Michael Müller zur Entlastung der Vorstandschaft für die beiden Jahre 2019 und 2020 wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme entsprochen.

Müller bedankte sich bei der Vorstandschaft sowie den Musikern, die das ganze Jahr mit ihrem Dienst zum kulturellen und kirchlichen Leben beitragen. Er hob die tolle Jugendarbeit hervor, mit denen der Musikverein anderen Vereinen um Längen voraus sei und wünschte dem Verein weiterhin viel Erfolg bei den geplanten Veranstaltungen.

Nun standen Neuwahlen zum Vereinsausschuss auf der Tagesordnung. Klaus Lang wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt, ebenfalls seine Stellvertreterin Isolde Schmid. Das Amt des Schriftführers blieb in Händen von Claudia Lang, Anita Hartmann wurde als Kassier bestätigt; Jugendleiter bleibt ebenfalls Frank Mittnacht. Als Beisitzer des Vereinsausschusses fungieren weiterhin Gerd Löhr, Elke Mittnacht, Martin Salch, Sonja Teufel und Andreas Gabel. Im Amt der Kassenprüfer wurden Arnold Veth und Johannes Blank ebenfalls bestätigt.

Klaus Lang bedankte sich bei allen für die geleistete Arbeit – die Proben und Auftritte und auch für die Arbeitsstunden für Auf- und Abbau bei den Veranstaltungen.

In seinem Schlusswort appellierte er an alle, weiterhin mit Eifer und Leidenschaft dabei zu sein. mv