Große Hitze bremste Bienenjahr aus

Bad Mergentheim. Zur Jahreshauptversammlung traf sich kürzlich der Bienenzüchterverein Mittlere Tauber in Nassau. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Wolfgang Schmitt Begrüßte er die einzelnen Mitglieder und den Bürgermeister Herrn Nick Schuppert, welcher später am Abend noch einen Vortrag über die Bienenbehandlung hielt. Er ließ das vergangene Bienenjahr Revue passieren.

Im Frühjahr des Jahres 2022 sah es noch einem erfolgreichem Bienenjahr aus, da die Frühjahrshonigernte vielversprechend war. Jedoch bremste der trockene Sommer das Bienenjahr aus. So wurde es auch mit der Sommertracht nicht viel, da die Bienen kaum noch etwas in der Natur fanden. Ein Gutes hatte die Hitzewelle doch: Der für die Bienen schädliche Varroamilben-Befall hielt sich dieses Jahr in Grenzen.

Nach der Totenehrung und Berichten von Vorstand, Schriftführer und Kassiererin erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Abschließend standen die Ehrungen im Imkerverein an. Hier wurden die langjährigen Mitglieder Michael Pfeufer, Richard Beck, Mathias Burkert und Thomas Pommert geehrt.

Sie erhielten die Bronzene Ehrennadel mit Urkunde des Deutschen Imkerbundes. Ludwig Schenk wurde mit der Goldenen Ehrennadel und mit einer Ehrenurkunde des deutschen Imkerbundes ausgezeichnet. pm