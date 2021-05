Großbrand in leerstehender Bad Mergentheimer Kurklinik

Bad Mergentheim. Kurz vor 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in die Bad Mergentheimer Bismarckstraße aus. Gemeldet war zunächst ein Waldbrand, doch die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl einer ehemaligen Kurklinik, die seit vielen Jahren leer steht. Sie befindet sich zwischen Best Western-Parkhotel und der viel höher gelegenen Rehaklinik ob der Tauber. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Der Sachschaden war in der Nacht zunächst noch unklar. Verletzte Personen wurden nicht gemeldet. Wie das Feuer ausbrach, wird noch ermittelt.

