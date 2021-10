Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Dieses Zitat wird Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt zugeschrieben. Im Fall von Wolfgang Maier müsste das Zitat lauten: „Visionen braucht es, um Großes zu schaffen. Sie gehören in die Tat umgesetzt, wenn sie sinnhaft, nachhaltig und wirtschaftlich sind.“

Ja, Wolfgang Maier ist ein Mann der Tat und in Bad Mergentheim plant der erfolgreiche Unternehmer aus Langenburg eine grandiose Vision umzusetzen: ein Hotelprojekt in Verknüpfung mit dem bestehenden Parkhotel, medizinische Wellness-Angebote, Chalets und Spa-Lodges in den Hang hineingesetzt, einen der längsten Infinity-Pools Europas, dazu ein großes Parkhaus und einen geschützten Wandelgang, hinter der Fachklinik Schwaben vorbei, bis zur „Solymar“-Therme. Über 40 Millionen Euro Investitionsvolumen!

Wow. Das klingt nicht nur beeindruckend, das ist es auch.

220 Arbeitsplätze sollen mit dem Vorhaben verknüpft sein und die Kurstadt darf auf einen zusätzlichen Frequenzbringer hoffen, damit die Übernachtungszahlen endlich wieder der Millionen-Marke entgegenstreben. Dass das Parkplatz-Problem am Kurpark gleich mit abgeräumt wird, ist natürlich ebenso prima.

Stadt, Landkreis und Kurverwaltung unterstützen das Projekt – und das ist richtig und wichtig, denn nur so kann aus der Vision in einigen Jahren Realität werden.