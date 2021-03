Bad Mergentheim. In einer kurzfristig einberufenen Konferenz der Leitenden Pfarrer im Katholischen Dekanat Mergentheim, verständigten sich die anwesenden Pfarrer dahingehend, dass nach Prüfung der aktuellen Vorgaben aus dem Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg, die Kar- und Ostergottesdienste in den einzelnen katholischen Pfarreien des Dekanates Mergentheim, so wie geplant, gefeiert werden können. Über die einzelnen Gottesdienste (Beginnzeit und Kirche), kann man sich vor Ort informieren. Selbstverständlich sind die aktuellen Vorgaben der Diözesanleitung zu beachten, wie zum Beispiel die vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten, die Teilnehmererfassung vor Ort, das Tragen einer medizinischen Maske für alle Gottesdienstbesucher ab sechs Jahren, der Verzicht auf Gemeindegesang und dergleichen. Ansammlungen vor oder nach dem Gottesdienst sind weiterhin nicht erlaubt.

