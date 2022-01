Gottesdienst mit den Sternsingern

Stuppach. Ein Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger findet in Stuppach am 6. Januar um 10 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der derzeitigen Situation wird die Sternsinger-Aktion auch in diesem Jahr wieder anders aussehen. Es wird keine Haustürbesuche geben, stattdessen werden die Sternsinger nach dem Gottesdienst um 11 Uhr am Dorfplatz in Stuppach, um 11.30 Uhr in Lillstadt und um 12 Uhr in Lustbronn ihr Lied singen und die Segensprüche vortragen. Die Spenden aus der Aktion Dreikönigsingen, die unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ steht, kommen den Projektpartnern in Ägypten, Ghana und im Südsudan zugute.