Gottesdienst für Frieden

Bad Mergentheim. Unter dem Thema „Zusammen : Halt“ hat der diesjährige ökumenische Friedensgottesdienst anlässlich der Friedensdekade in der Evangelischen Kirche Wachbach stattgefunden.

Die ukrainischen Musiker Olena Khiryanova und Oleksij Kovalenko umrahmten mit Geige und Keyboard den Gottesdienst und spielten für den Frieden in aller Welt. Im Anschluss an den Gottesdienst präsentierten sie eine kleine Auswahl klassischer und moderner Musikstücke und Melodien.

Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die zahlreichen Gottesdienstbesucher bei dem seit einem halben Jahr in Wachbach lebenden Ehepaar für die beeindruckende Darbietung.

Das Opfer in Höhe von 491,55 Euro geht an die Ukrainehilfe der Familien Hein, Müller und Haas in Weikersheim. pm