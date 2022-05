Gott als Quelle des Lebens

Wachbach. Im Kreis von Familie, Freunden sowie der ganzen Verbundkirchengemeinde Wachbach-Herbsthausen haben acht Jugendliche in Wachbach ihre Konfirmation gefeiert. In der festlich geschmückten Kirche hatten sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammen mit Pfarrer Thomas Hämmerle als Thema für den Gottesdienst „Gott ist die Quelle des Lebens“ ausgewählt. Inge Friedrich, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, gratulierte den Neukonfirmierten zu ihrem „Ja zur Taufe“ und lud sie mit ermutigenden Worten zum aktiven Mitmachen in der Kirchengemeinde ein.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Hans-Peter Gierling (Orgel) und Christian Morgenbrodt (Altsaxophon). Die Eltern hielten die Fürbitten. th

