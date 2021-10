Gleichberechtigt als Schutzgewalten des Hauses

Bad Mergentheim. Am Platz in der Mühlwehrstraße, an dem das Entengässle in den Unteren Graben abzweigt, steht das stattliche Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert. Das Haus war anfangs im Besitz hoher Deutschordensbeamter wie dem Hofkammerrat Falkenberger um 1740 oder dem Geheimen Rat Weiß ab 1780. Später gehörte es dem Mergentheimer Arzt Dr. Stützle und bis heute ist es in Händen der Familie des verstorbenen Tierarztes Dr. Wäldele.

Über der Eingangstür befindet sich eine aus Holz geschnitzte Madonna aus dem Jahr 1769. Eine ungewöhnliche Darstellung der Gottesmutter mit ihrem Kind. Sie trägt Krone und Herrscherstab (Zepter) und ihr Fuß ruht auf der Mondsichel. Sie ist Himmelskönigin, Mond und Sterne zeichnen sie aus als gottgleiche Majestät. Zugleich legt sie mütterlich ihren Arm um den Jesusknaben, der ihr zur Seite gestellt ist. Auch er ist nicht nur Sohn, auch wenn er sich vertrauensvoll mit seinem rechten Arm am Rücken seiner Mutter abstützt. Er ist kein Kleinkind, sondern bereits ein junger Weltenherrscher (salvatormundi), denn er steht auf der Weltkugel und segnet die, die zu ihm aufblicken.

Anton Grimbach schuf diese kühne Komposition einer Mariendarstellung am Wäldelehaus. © Ehrmann-Pösch

Eine kühne Komposition, durchaus unüblich, denn die Dualität besteht nicht wie gewöhnlich durch das enge Aufeinander-bezogen-sein der beiden Akteure Mutter und Kind, sondern hier „stehen“ sie nebeneinander, gleichberechtigt als Schutzgewalten dieses Hauses, von dessen Bewohnern und den Besuchenden. Aber steht Maria? Es scheint eher ein Schweben, denn ihr Fuß stützt sich nicht auf der Mondsichel ab, sondern berührt sie nur. Der andere Fuß ist nicht sichtbar, er verschwindet in der Tiefe der Faltentäler ihres Gewandes. Trotz des statuarischen strengen, auf Vorderansicht hin angelegten Aufbaus kommt durch die Faltenbewegung des weiten Umhangs Mariens Schwung und Räumlichkeit in die Komposition, die damit Tiefe suggeriert, die bei einer solchen Anbringung an der Fassade sich nur schwer durchsetzen lässt.

Die Figurengruppe ist nämlich nicht vertieft in eine Wandnische eingelassen, sondern ist direkt verbunden mit dem Holzfachwerk. Sie sitzt auf dem Schwellenbalken auf und kleine Wölkchen verteilen sich unter ihr auf dem Gebälk. Das macht die Gruppe sehr präsent und durch ihr Hinausragen über das Fenstergesims wirkt sie beinahe lebensecht. Dieser Eindruck war früher noch viel unmittelbarer, da die rückwärtige hölzerne Tafel mit aufgemalten Sternen und die Bedachung noch nicht vorhanden waren und erst 1988 bei der vollständigen Renovierung des Hauses und der Fassade angebracht wurden.

Diese Madonna sowie eine fast identische, die sich im Deutschordensmuseum befindet, wurde vom Bildhauer Anton Grimbach (Bühlertann 1708 bis nach 1770) geschaffen. Georg Menth hat in seinem Buch über die Bildhauerfamilie Auwera (1987) dessen Lebensspuren gesammelt. Daher kann man viele Arbeiten hier in der Gegend von Schöntal, Amorbach, Gerlachsheim bis nach Mergentheim und darüber hinaus von ihm nachweisen. Am bekanntesten dürfte die stehende Madonna über dem Portal des Kanzlerhauses im Pfarrgang oder auch die Altarfigur des hl. Martin in der Spitalkapelle sein.

Grimbach, aus einer Maurerfamilie stammend, erhielt seine Ausbildung wahrscheinlich beim Ellwanger Stiftsbildhauer Melchior Paulus und dessen in Mergentheim ansässigen Bruder Georg Paulus. Auch eine Verbindung zum Ellinger Bildhauer Johannes Wagner wäre stilistisch möglich. Beide Städte stehen in Verbindung zum Deutschen Orden, der durch den anstehenden Schlossumbau und Neubau der Schlosskirche in Mergentheim talentierte Kunsthandwerker benötigte, die man bevorzugt aus Deutschordensgebiet rekrutierte.

Mergentheim bildete ein ertragreiches Betätigungsfeld. Ab 1730 war Grimbach vor Ort und bewarb sich 1732 um das Bürgerrecht der Stadt, das ihm 1734 gewährt wurde. 1733 heiratete er die Stuppacherin Anna Maria Illig und kaufte sich in der Krummen Gasse ein Haus. Eine Erfolgsgeschichte bahnte sich hier allerdings nicht an, denn trotz üppiger Auftragslage und einer umfangreichen nachweisbaren Tätigkeit auch bei der Bürgerschaft, geriet er immer wieder in Konflikt mit der Obrigkeit, weil er seinen bürgerlichen Verpflichtungen wie dem Ableisten von Wachdiensten nicht nachkam oder ohne behördliche Erlaubnis außer Landes ging. Auch seine Bewerbung um die Stelle des Inspektors des Bauwesens an der Mergentheimer Residenz wurde 1746 abschlägig beschieden.

Was letztendlich den Ausschlag gegeben hatte, seine Familie – es sind acht Kinder bezeugt, von denen allerdings einige schon im Kindesalter starben – zu verlassen, ist wohl seinem unruhigen Geist zuzuschreiben. Im Alter von über 60 Jahren schloss er sich im Jahr 1770 einem der sogenannten Schwabenzüge an, die seit dem späten 17. Jahrhundert von Habsburg aus organisiert wurden, um das nach den Türkenkriegen entvölkerte Gebiet Ungarns neu zu besiedeln. Ab da verlieren sich die Spuren seiner Existenz.

Seine Frau wurde ab 1772 durch ein hochfürstliches Dekret als Witwe eingestuft, mit einem niedrigeren Steuersatz. Die gesamte Bandbreite von Grimbachs Werk umfasste wahrscheinlich nicht nur die Bildhauerei und Bildschnitzerei, sondern auch „untergeordnete“ Arbeiten, wie Dekorationselemente und Fassmalerei (anstreichen, lackieren oder auch fassen), da seine Tochter Margarethe später in Mergentheim als Vergolderin öffentlich in Erscheinung trat. Alice Ehrmann-Pösch