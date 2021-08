Gleich fünfmal die Traumnote 1,0 erreicht

Besonders herausragend beim diesjährigen Abi-Jahrgang des Deutschorden-Gymnasiums sind die Leistungen von Franz Fischer, Florian Harslem, Anna Heimstädt, Angelina Schülke und Lea Vidal. Sie alle erreichten die Traumnote 1,0.

Bad Mergentheim. Am Deutschorden-Gymnasium fand mit den mündlichen Prüfungen nun auch der letzte Block der diesjährigen Abiturprüfung statt. Während die einzelnen Prüfungsteile von den Auswirkungen der Pandemie verschont blieben, litten vor allem die Fächer mit einem fachpraktischen Teil unter den eingeschränkten Möglichkeiten in der Vorbereitung. Doch das hinderte die Abiturientinnen und Abiturienten nicht, rechtzeitig zur Hochform aufzulaufen. Schon die Halbjahresleistungen deuteten an, dass dieser „Corona-Jahrgang“ ein besonderer Jahrgang werden sollte. Der Durchschnitt liegt mit 2,0 deutlich über den Ergebnissen der letzten Jahre und des Landes.

Fünf Mal gab es die Traumnote 1,0. Aber auch einige weitere Abiturientinnen und Abiturienten konnten für hervorragende Leistungen in den einzelnen Fächer mit Preisen ausgezeichnet werden.

Die Verleihung der Preise und Abiturzeugnisse fand laut Pressemitteilung, soweit es das Wetter zuließ, erstmals unter freiem Himmel im Schulhof statt.

Die Abiturienten sind: Claudia Bauer (Assamstadt), Luka Blagojevic (Bad Mergentheim), Amelie Brand (Igersheim), Miriam Drief (Igersheim), Valentin Dumitru (Wachbach), Annemarie Ehrmann (Bad Mergentheim), Gerodina Elmazaj (Hochhausen), Noah Ennemoser (Bad Mergentheim), Yousef Farhat (Edelfingen), Franz Fischer (Bernsfelden), Maylin Lea Fleischhacker (Wachbach), Maria Frank (Bad Mergentheim), Vittorio Generoso (Bad Mergentheim), Felix Gerner (Rot), Justin Groh (Unterbalbach), Britta Handrup (Bad Mergentheim), Florian Harslem (Bad Mergentheim), Anna Heimstädt (Bad Mergentheim), Dawud Imamovic (Königheim), Anna-Lena Irion (Stuppach), Michael Käfer (Assamstadt), Edin Karasalihovic (Bad Mergentheim), Karim Kassab (Bad Mergentheim), Annika Kraus (Unterbalbach), Felix Kürschner (Wachbach), Elias Landwehr (Igersheim), Anna Lehmann (Neunkirchen), Xenia Lenz (Igersheim), Joelle Leupolz (Igersheim), Clara-Lynn Maier (Bad Mergentheim), Lia-Luisa Markert (Wachbach), Pavel Mihov (Löffelstelzen), Kevin Müller (Löffelstelzen), Hannes Nique (Löffelstelzen), Dora Krisztina Orban (Bad Mergentheim), Daniel Pankeyev (Igersheim), Björn Pfeilschifter (Tauberbischofsheim), Linda Roth (Markelsheim), Justin Rudolf (Igersheim), Jordan Rudolf (Igersheim), Greta-Sophie Sandmaier (Bad Mergentheim), Alexander Schelhorn (Bad Mergentheim), Julia Schmidt (Bad Mergentheim), Lucy Schmitt (Hachtel), Jennifer Schmitt (Hachtel), Angelina Schülke (Adolzhausen), Yannik Schurk (Löffelstelzen), Svea Seitz (Bad Mergentheim), Maxim Siebert (Bad Mergentheim), Fabian Sirca (Hohebach), Lydia Steffel (Igersheim), Elias Throm (Neuses), Alexander Veselov (Bad Mergentheim), Lea Vidal (Bad Mergentheim), Justin Walbert (Bad Mergentheim), Lea Wiesner (Bad Mergentheim), Emily Wirtz (Bad Mergentheim), Julian Zacharias (Igersheim), Ian Zalles Reiber (Bad Mergentheim), Elisabeth Zenker (Althausen) und zudem Paul Zhang (Bad Mergentheim).

Fachpreise erhielten: Miriam Drief (Musik), Franz Fischer (Deutsch VDS, Gemeinschaftskunde lpb , kath. Religion Bischof-Sproll-Preis), Maria Frank (Englisch), Britta Handrup (Musik), Florian Harslem (Chemie GDCh, Mathematik) Anna

Heimstädt (Biologie, Mathematik DMV), Anna Lehmann (Bildende Kunst Otto-Dix-Preis), Lia-Luisa Markert (Physik DPG, ev. Religion Paul-Schempp-Preis, Landessportpreis), Pavel Mihov (Geschichte Historischer Verein für Württemberg-Franken e.V.), Greta-Sophie Sandmaier (Ethik), Lucy Schmitt (Landessportpreis), Angelina Schülke (Deutsch Scheffel-Preis, Englisch, Ethik und Wirtschaft, Geschichte, Spanisch), Lea Vidal (Geschichte), Justin Walbert (Physik DPG), Julian Zacharias (Geschichte, Physik DPG), Ian Zalles Reiber (Ensemble), Elisabeth Zenker (Gemeinschaftskunde, Philosophie DGPhil).

Weitere Auszeichnungen: Soziales Engagement SMV: Claudia Bauer. Vorschlag Studienstiftung des deutschen Volkes: Franz Fischer, Angelina Schülke. Vorschlag Glemser Stiftung: Franz Fischer, Florian Harslem. Vorschlag Online-Stipendium e-fellows: Claudia Bauer, Miriam Drief, Franz Fischer, Maria Frank, Britta Handrup, Florian Harslem, Anna Heimstädt, Lia-Luisa Markert, Hannes Nique, Angelina Schülke, Lea Vidal, Julian Zacharias, Elisabeth Zenker und Paul Zhang.

Für herausragende Gesamtleistungen wurden mit einem Preis geehrt: Franz Fischer, Florian Harslem, Anna Heimstädt, Angelina Schülke, Lea Vidal. Für hervorragende Gesamtleistungen wurden mit einem Preis geehrt: Claudia Bauer, Luka Blagojevic, Miriam Drief, Franz Fischer, Maria Frank, Justin Groh, Britta Handrup, Florian Harslem, Anna Heimstädt, Annika Kraus, Anna Lehmann, Lia Luisa Markert, Hannes Nique, Pavel Mihov, Greta-Sophie Sandmaier, Jennifer Schmitt, Lucy Schmitt, Angelina Schülke, Svea Seitz, Lea Vidal, Justin Walbert, Julian Zacharias, Ian Zalles Reiber, Elisabeth Zenker und Paul Zhang.

Anerkennungen erhielten: Amelie Brand, Annemarie Ehrmann, Clara-Lynn Maier und Daniel Pankeyev.

Stipendium für ein naturwissenschaftliches Studium Wittensteinstiftung 2021: Florian Harslem. dog