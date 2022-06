Gewitter drohen

Nach der ersten Hitzewelle, die streng genommen noch zum Frühling gehört hat, ist es auch im Kalender endlich Sommer. Wie dieser wird, weiß natürlich niemand, und wer es zu wissen glaubt, der verbrennt sich damit gerne Mal die Finger. Aber kommende Woche ist immerhin Siebenschläfer, und diese alte Regel funktioniert in Süddeutschland in etwa sieben von zehn Sommern.

Zeitraum beobachten

Man sollte jedoch nicht wie die Maus vor der Schlange starr auf dem 27. Juni alleine blicken, sondern sich etwa die ein bis zwei folgenden Wochen ansehen. Zumal sich der Siebenschläfer durch die gregorianische Kalenderreform eigentlich auch auf den 7. Juli verschoben hat. Oft bekommt man also ein gutes Abbild des folgenden Sommers, wenn man sich die Wetterabläufe zwischen den beiden Stichtagen einprägt, und da sind durchaus einige schweißtreibende Tage, aber auch Schauer und Gewitter in Sicht.

Der Samstag wird nach örtlichen Restwolken meist freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in Oberstetten, und 28 in Weikersheim. Am Sonntag wird es mit 29 Grad in Wildentierbach, und 32 in Bad Mergentheim bereits wieder heiß, im Tagesverlauf sind dann vor allem im westlichen Kreisgebiet lokale Wärmegewitter möglich.

Auch der Montag ist schwül und heiß mit örtlichen, teils heftigen Gewittern bei 29 bis 33 Grad. Der Dienstag wird etwa 7 Grad kühler und bringt ein paar Regenschauer mit, ehe es ab Mittwoch wieder freundlicher wird. In der zweiten Wochenhälfte könnte neue Hitze mit gut über 30 Grad heranziehen, in manchen Wettermodellen sind es sogar über 35. Andreas Neumaier