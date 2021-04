Gesundheitskompetenz in Kindergärten und Schulen

Bad Mergentheim. „Gesundheit fängt mit Lesen an“, betonte Gastrednerin Dr. Renate Heinisch MdEP a.D. bei der Online-Veranstaltung der Frauen Union Bad Mergentheim unter dem Titel „Gemeinsam für die Zukunft: Die Pandemie fordert Gesundheitsbildung und Gesundheitskompetenz im Miteinander der Generationen zu stärken“.

Fast 20 Prozent der Kinder verfügen laut Heinisch nicht über eine ausreichende Lesekompetenz; Gesundheit finde aber immer stärker auch in Eigenverantwortung über die digitalen Medien statt. Das digitale Zeitalter, das eine gute Lesekompetenz dringend erforderlich mache, bedeute auch ein Ende der Medizin, wie wir sie kennen, berichtete Dr. Heinisch. Deshalb sei es besonders wichtig, den Kindern zuzuhören, als Lesementoren tätig zu werden und Gesundheitskompetenz zu vermitteln, sagte die Apothekerin und ehemalige Europaabgeordnete, die sich auf europäischer Ebene mit dem Thema Gesundheit befasst und auch viele Jahre Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg war.

„Die Frauen Union Bad Mergentheim sieht den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich und wird sehr gerne gemeinsam mit Dr. Heinisch, Pädagogen und Fachleuten ein Konzept ausarbeiten, um den Kindergärten und Schulen in Bad Mergentheim ein Mentorenprogramm für die Gesundheitsbildung und die Vermittlung von Gesundheitskompetenz anbieten zu können“, so die Vorsitzende Theresia Paul.

In dieses Programm sollen vor allem auch Eltern, Erzieher und Lehrer eingebunden werden. „Ich danke Dr. Heinisch herzlich für Ihr großes und langjähriges Engagement in diesem Bereich und freue mich sehr, dass sie ihre Expertise für die Stärkung der Gesundheitsbildung in unserer Kurstadt zur Verfügung stellt“, so Paul abschließend. fu

