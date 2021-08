Gesundheit und Forschung stehen im Fokus

Bad Mergentheim. Das Liberale Forum bietet am Mittwoch, 8. September, um 19 Uhr eine Diskussion mit Professor Dr. Andrew Ullmann, MdB, im Savoy-Hotel im Erlenbachweg 17 an. Prof. Ullmann wurde 1963 in Los Angeles geboren und lebt seit 1972 in Deutschland. Er studierte er an der Ruhr-Universität Bochum Humanmedizin und schloss das Studium 1987 mit dem medizinischen Staatsexamen ab. Während seiner Zeit als Assistenzarzt an der Universitätsklinik am St. Josef Hospital in Bochum nahm er an einer klinischen Ausbildung am St Clare’s Hospital/Spellman Center in New York City im Bereich HIV/Aids teil. Seit 1995 war er an der Universitätsklinik Mainz tätig. An der Harvard Medical School wurde er 1996 bis 1998 zum Infektiologen ausgebildet. Er habilitierte sich 2008 in der Universitätsmedizin Mainz und folgte 2012 einem Ruf zum Universitätsprofessor an die Universitätsklinik Würzburg. Im Rahmen seiner politischen Arbeit setzt sich Prof. Ullmann besonders für die Belange des Gesundheitssystems ein, aber auch für die Bereiche Digitalisierung, Bildung und vor allem Forschungsförderung. Interessierte Bürger sind laut FDP-Ortsverband zu dieser Veranstaltung willkommen. Um eine Anmeldung bis 5. September unter E-Mail anna.hansen-peter@t-online wird gebeten. fdp

