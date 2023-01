Gesundheit und Fitness zum Jahresbeginn

Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule gibt es in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Veranstaltungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf einem fitten, gesunden und lebensfrohen Start in das neue Jahr 2023, das gerade begonnen hat.

Zur Auswahl stehen „Lungen Qigong – für mehr Vitalität und Lebensfreude“ (ab Montag, 9. Januar; zehn Termine), das bewährte „Entspannungstraining nach Jacobson“ (ab Mittwoch, 18. Januar; acht Termine) oder Pilates (ab Mittwoch, 11. Januar; zwölf Termine).

Wer sich etwas mehr fordern will, wählt das intensive Intervalltraining „Strong Nation“, das ab Donnerstag, 12. Januar, bei zehn Terminen angeboten wird. Am gleichen Tag startet alternativ auch der „Fit Mix“ als präventives Ganzkörpertraining (zehn Termine). Yoga für Große und Kleine gibt es bei einem Eltern-Kind-Kurs für Kinder zwischen zweieinhalb und vier Jahren sowie deren Eltern. Start ist ebenfalls am Donnerstag, 12. Januar, und die Teilnehmer treffen sich insgesamt fünf Mal.

Ein weiteres Fitnessprogramm mit dem Fokus auf mehr Wohlbefinden und Energie startet am Dienstag, 10. Januar, und heißt „Functioning – Happy Balance“ (elf Termine). Dieser Kurs kann statt abends auch in einer Vormittags-Reihe besucht werden, die am Donnerstag, 12. Januar, startet (im gleichen Umfang von insgesamt elf Terminen).

Zum beliebten „Zumba“ gibt es gleich zwei Kurse, wahlweise mittwochs (Start am 11. Januar) oder donnerstags (Start am 12. Januar).

Fit mit Kind

An Mütter von Babys oder Kleinkindern von null bis vier Jahren richtet sich das Programm „Mama Fitness und das Kind kann mit!“, das am Montag, 9. Januar, startet (acht Termine). Speziell für Frauen ab 14 Jahren ist der Kurs „Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen“ konzipiert, der ab Montag, 9. Januar, startet und insgesamt zwei Termine umfasst.

Auch Kreativität und Musik dürfen im neuen Jahr nicht fehlen. Der „Ikonenmalerei“ ist ein Kursprogramm gewidmet, das am Donnerstag, 12. Januar, startet (zehn Termine). „Gitarre spielen leicht gemacht für Einsteiger“ ist ideal für alle, die mit dem Vorsatz, ein neues Instrument zu lernen, ins Jahr gestartet sind (ab Mittwoch, 11. Januar; zehn Termine).

Für Fortgeschrittene gibt es einen Gitarren-Workshop als Einzeltermin am Samstag, 21. Januar. Ebenfalls als Tages-Workshop ist die Veranstaltung „Trickfilm – erwecke deine Legostadt zum Leben!“ angelegt. Diese findet am Samstag, 21. Januar, statt.

Noch in Planung ist eine Kunstfahrt zum Residenzschloss Ludwigsburg am Dienstag, 24. Januar. Nähere Informationen dazu stehen in Kürze auf der Internetseite der Volkshochschule bereit.

Online können Interessierte an dem Grundkurs „Forschen im Archiv“ teilnehmen (Einzeltermin am Freitag, 20. Januar) oder am Lesekurs über Kriminalfälle mit dem Titel „Als die Messer locker saßen“ (Mittwoch, 11. Januar; vier Termine).

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/57-4300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Auf der Internetseite ist auch das vollständige Kursangebot mit allen Programmen und Terminen zu finden.

Schon jetzt weist die Volkshochschule Bad Mergentheim im Ausblick darauf hin, dass ihr neues Frühjahrs- und Sommer-Programm ab 21. Januar vorgestellt und online freigeschaltet wird. stv