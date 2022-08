Gespräch über den Bilderzyklus „Totentanz“

Bad Mergentheim. Auf dem Alten Friedhof, der während der Pestzeit 1541 vor den Toren der Stadt angelegt wurde, steht die 1607 vom damaligen Statthalter Marquard von Eck erbaute Kapelle St. Michael. Der sechseckige Zentralbau wird vom einem weithin sichtbaren heiligen Michael gekrönt, zu dessen Füßen der bezwungene Satan liegt. 1885 wurde die Kapelle unter der Leitung von Professor Tobias Weiss renoviert. Besonders beachtenswert ist der Bilderzyklus zum Thema „Totentanz“, in dem er hauptsächlich alttestamentliche Geschichten ins Bild gesetzt hat, in denen es um Verfehlung, Sünde, Schuld und Tod geht. Sie reichen vom Sündenfall und Kains Brudermord über die Sintflut, den Untergang von Sodom und Gomorra, die Tötung der ägyptischen Erstgeburten und der Bedrohung der Israeliten durch Schlangen bis hin zur Bestrafung Davids durch Gott, dem Ende von Ahab und Isebel sowie der Prophezeiung der Zerstörung Israels. Die Beschäftigung mit diesen Bildern ist Inhalt eines Abends, den der KDFB-Zweigverein Bad Mergentheim am Dienstag, 23. August, um 17.30 Uhr veranstaltet. Treffpunkt ist die Friedhofskapelle. Unter Anleitung von Lore Groth-Faninger betrachten die Teilnehmerinnen den Bilderzyklus, beschäftigen sich mit den Inhalten dieser Geschichten, fragen nach der Bedeutung für das Heute und lassen die Bilder auf sich wirken. Bild: Holger Schmitt

