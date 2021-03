Bad Mergentheim. „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona vorbei wäre“ – eine Serie unter diesem Titel hat unsere Zeitung vor kurzem begonnen.

AdUnit urban-intext1

Josefin Büttner, amtierende Markelsheimer Weinkönigin: „Ich glaube am allerersten Tag würde ich mich überhaupt nicht entscheiden können was ich gerne machen möchte. So vieles ist in der Pandemie zu kurz gekommen, aber Familie und Freunde wieder zu sehen ist mir mit das Wichtigste.

Gemeinsam mit ihnen und meinem Freund Essen gehen und den Abend bei einem Glas Wein ausklingen lassen, wäre wohl meine erste Wahl. Allerdings gibt es natürlich auch soviel anderes wie zum Beispiel mit unseren Nachbarn zusammen zu grillen oder mit Freunden mal wieder Feiern zu gehen.

Auf jeden Fall würde ich aber den Tag zusammen mit anderen Leuten verbringen wollen. Viel zu lange ist Geselligkeit zu kurz gekommen. Am meisten freue ich mich auf den ersten Urlaub ohne Beschränkungen. Ab diesem Tag kann man dann seine Freizeit wieder richtig planen und versuchen die verlorene Zeit etwas aufzuholen.“ Bild: privat