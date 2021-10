Gertrud Wagner seit 80 Jahren im TV

Die Delegiertenversammlung des TV 1862 Bad Mergentheim fand im Gemeindehaus Neunkirchen statt, da dort die Versammlung unter Einhaltung der derzeitigen Corona-Regeln problemlos über die Bühne gehen konnte.

Bad Mergentheim. Es sei eine herausfordernde Aufgabe gewesen, einen Rechenschaftsbericht abzugeben, ., da es nur wegen Corona sehr wenig zu berichten gebe, so der Vorsitzende Thomas Beiersdorf. Denn die besondere Situation brachte den sportlichen Betrieb und die gesellschaftlichen Aktivitäten in allen Abteilungen des Vereins nahezu zum Erliegen. So gesehen waren es für den TV und seine Mitglieder fast zwei verlorene Jahre. Und wie alle anderen Vereine musste auch der TV 1862 Bad Mergentheim sein Angebot hart einschränken oder bisweilen komplett einstellen. Leidtragende waren vor allem die zahlreichen jungen und jüngsten TVler, die per Corona- Verordnung zum sportlichen Nichtstun verurteilt waren. Die Folge war, dass die Sportverbände fast den kompletten Spiel- und Wettkampfbetrieb einstellen mussten.

Doch der TV-Vorstand war nicht untätig, sondern leitete in den Vorstands- und Turnratssitzungen die verschiedenen Maßnahmen in die Wege, um diese ungewohnte und ungewöhnliche Situation bestmöglich zu meistern. Unter anderem verhandelte man mit der Solymar- Therme über einen neuen Vertrag, vorerst aber ohne Ergebnis, da die Gesprächspartner der Terme die Gespräche abbrachen. Der bisherige Vertrag kann, so der Vorsitzende, aufgrund der nicht akzeptablen Konditionen von Seiten der Therme, so nicht unterschrieben werden.

Wenig Mitgliederschwund

Ein Blick in die Mitgliederentwicklung zeigt, dass die Austritte im erträglichen Rahmen blieben, vergleicht man die Zahlen mit denen anderer Vereine. Mitgliederkrösus wurde wieder die Abteilung Turnen mit 35 Prozent Mitgliederanteil, es folgen die Abteilungen JuJitsu (14) und Karate (zehn), vor Schwimmen (sieben) und Tanzsport (sechs), die Abteilung Basketball konnte erfreulicherweise neu belebt werden. Der Gesamtverein weist aktuell 1600 Mitglieder aus, davon 625 unter 18 Jahren. In diesem Zusammenhang würdigte Beiersdorf die gute Arbeit von Agnes Meinikheim in der TV- Geschäftsstelle.

Für das neue Jahr habe sich der Vorstand einige Ziele gesetzt, die – wenn machbar – auch realisiert werden. An oberster Stelle stehe, so der Vorsitzende, die Steigerung der Mitgliederzahlen. Im Bestreben einer besseren Kommunikation mit der Stadt wurden schon Gespräche mit OB Udo Glatthaar in angenehmer Atmosphäre geführt. Verstärkte Kommunikation innerhalb des Vereins und mit anderen Vereinen, mehr Werbepartner auf den beiden TV-Bussen will man ebenso erreichen wie die Wiederaufnahme der Kooperationen (Austausch, Partnerschaft) mit anderen Vereinen und die Steigerung der Kooperationen (Schule, DHBW, Kindergärten, Sportkreis). Auf der Agenda steht auch, dass die Übungsleiterpauschale nicht dem Rotstift zum Opfer fallen darf, das Ehrenamt mehr gewürdigt und geschätzt wird und ein neuer Vertrag mit vertretbaren Konditionen mit der Solymar AG geschlossen werden müsste. Und vielleicht gelinge es, ein Beachvolleyball-Turnier auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim durchzuführen, neben einem zünftigen Sommerfest.

Schatzmeister Thomas Hofstetter gab einen Einblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Hauptvereins und den Abteilungen. Trotz Krisenzeiten sei ein ansehnlicher Überschuss erwirtschaftet worden. Der TV 1862 Bad Mergentheim stehe trotz Pandemie finanziell auf sehr guten Beinen, was das sportliche Wohl auf die nächsten Jahre sichere. Man könnte sich durchaus, so der Schatzmeister, Gedanken über sinnvolle und zukunftsweisende Investitionen machen. Im Namen der Kassenprüfer erläuterte Hennes Meinikheim den Prüfungsbericht. Die sehr intensive und lückenlose Prüfung habe ergeben, dass alle Belege vorhanden sind und mit dem tatsächlichen Kassenstand übereinstimmen. Dem Schatzmeister könne damit eine vorbildliche Buch- und Kassenführung bestätigt werden, womit Entlastung zu empfehlen sei. Die Entlastung, beantragt von OB Udo Glatthaar, wurde einstimmig erteilt.

Engagement gewürdigt

Oberbürgermeister Udo Glatthaar würdigte das sportliche und ehrenamtliche Engagement in den Abteilungen des größten Vereins von Bad Mergentheim. Leider habe das Corona-Virus auch den TV mit Macht getroffen, was zeitweise zum absoluten Stop aller sportlichen und geselligen Aktivitäten geführt habe. Er sehe aber eine kompetente, kreative und gut aufgestellte Vorstandschaft, die das Zeug habe, den Verein in eine weiterhin gesicherte Zukunft zu führen. Er würde es begrüßen, so der OB, wenn das Flaggschiff des Bad Mergentheimer Sports die Landesgartenschau mit einem sportlichen Event bereichern würde. TV-Vorsitzender Thomas Beiersdorf stellte am Ende der Versammlung fest, dass der TV Bad Mergentheim schon immer eine der tragenden Säulen des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt gewesen sei und es auch in Zukunft bleiben werde. Man werde mit Optimismus und Tatkraft an die kommenden und derzeit gewiss nicht leichten Aufgaben herangehen, denen man sich gemeinsam stelle.

Zuvor nahm er mit einigen Ehrungen für besondere Verdienste, langjährige Vereinstreue und sportliche Leistungen, eine angenehme Pflicht wahr. Ehrung für Verdienste Mitgliedschaft: Im Rahmen der Hauptversammlung erhielt Gertrud Wagner eine besondere Ehrung durch den TV. Sie ist schon eine TV-Legende, die in ein paar Wochen – man sieht es ihr nicht an – ihren 90. Geburtstag feiert. Ihr langjähriges Wirken wurde übrigens jüngst in den Fränkischen Nachrichten ausführlich gewürdigt. Ihre Leistungen lesen sich wie eine Hitliste ehrenamtlicher Tätigkeit. Seit Januar ist sie „80 Jahre“ Vereinsmitglied und noch immer unternehmungslustig. Gertrud Wagner hat sich, so der Vorsitzende, in hohem Maß um den Verein verdient gemacht.

Für besondere Leistungen wurde auch das Ehepaar Hannelore und Kurt Schleßmann ausgezeichnet, es hat sich tanzsportlich bis in die Klasse Senioren IV S hoch getanzt hat. Kurt und Hannelore Schleßmann fungierten 15 Jahre lang als Übungs- und Abteilungsleiter der Tanzsportabteilung. Geehrt wurden für langjährige Treue zum Verein für 60 Jahre Stöhr Birgit und Bärbel Seitz, für 50 Jahre Zeller Marlene, Weichand Irene und Brülle Ilse, für 40 Jahre Pastille Rolf, Hofmann Dr. Klaus, Herz Andreas und Braun Anna. Ausgezeichnet wurden die besten Teilnehmer des Stadtradeln. Sieger wurde Oliver Schmitt (1.212,7 km), vor Maria Lesch (1.001,0 km) und Rolf Tack (971,2 km). Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft und darunter werden in den Abteilungen vorgenommen. habe